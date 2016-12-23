Полиция начала усиленную охрану улиц Новосибирска

На новогодних мероприятиях новосибирцев будут охранять 2,5 тыс. полицейских — они помогут 1260 коллегам, работающим в обычное время.





Сегодня, 23 декабря, на площадке перед оперным театром прошло торжественное построение патрульно-постовых нарядов полиции, экипажей ГИБДД и народных дружинников.







«Предстоящая служба накладывает особую ответственность, и еще добавляется к этому непростая обстановка, сложившаяся вокруг Российской Федерации и внутри. Требуется не просто служба, а бдительность», — напутствовал мэр более чем 200 полицейских, стоявших навытяжку при –30. Анатолий Локоть вручил от мэрии отличившимся в этом году полицейским почетные грамоты и дал символический старт началу усиленного несения патрульной службы в новогодние праздники.







Всего в Новосибирске и области в этот период пройдет 2085 праздничных мероприятий, из них более половины — в школах и детсадах, рапортовал накануне ответственный за организацию охраны общественного порядка в новогодние каникулы полковник полиции Вадим Дунаускас.







Помимо 2,5 тыс. привлеченных на праздники стражей порядка, в предпраздничные и праздничные дни на улицах в общественных местах будет дежурить 1260 полицейских. В Новосибирске основными уличными местами отдыха в новогодние праздники станут ледовые городки на пл. Ленина и на набережной. Также на улицы будут выведены дополнительно 100 экипажей ГИБДД, 10 эвакуаторов и два тягача.







Усиленно будут охраняться 92 церкви в Новосибирске и области, где пройдут праздничные мероприятия 6 и 7 января. И также сотрудники Нацгвардии сформировали резерв на случай экстренной необходимости, добавил Вадим Дунаускас.







