Врачи спасли кота Рыжика с 17 переломами черепа

​Новосибирский кот Рыжик выжил после смертельной травмы — его нашли в луже крови на дороге с переломанной головой.





«У Рыжика был страшный отек головы — она была в два раза больше, чем сейчас, и кровоизлияние в роговицу — у него глаза, грубо говоря, были надуты, как фонари. Врачи сделали ему МРТ и компьютерную томографию и диагностировали 17 переломов костей черепа», — рассказала НГС.НОВОСТИ куратор новосибирского фонда помощи бездомных животным «Дари добро» Оксана Маслова.





Кота нашли две девушки 25 ноября прошлого года в Первомайском районе. Он лежал с ошейником на шее в луже крови и не подавал признаков жизни. Девушки подумали, что кот мертв, и хотели унести его на обочину. Однако у кота прощупывался пульс, тогда его решили отвезти в ветеринарную клинику. Там врачи вкололи ему несколько препаратов — противоотечных, противошоковых и кровоостанавливающих.





Врачи сказали, что кот, скорее всего, не выживет. Судя по характеру травм, он сначала упал с высоты, а потом попал под машину. После того, как врачи оказали зверю первую помощь, они отдали его обратно. Тогда одна из спасительниц отнесла его в приют для животных «Дари добро». Она объяснила зоозащитникам, что не сможет сама вылечить животное.





Волонтеры отнесли Рыжика в ветклинику БЭСТ. Врачи сделали ему операцию, наблюдали за ним две недели, а потом отправился на домашнее лечение в приют. После операции у кота на черепе остались рубцы, и, чтобы они рассосались, врачи назначили животному антибиотики.





Домашнее лечение заняло почти год. «Рубцы чесались, Рыжик все расчесывал до крови. Мы ему надевали воротник, мазали мазями, ставили уколы — только в этом году все зажило», — отмечает девушка-волонтер.





Лечение кота обошлось волонтерам почти в 25 тыс. руб. Недавно Рыжику поставили все прививки, его может взять новый хозяин, говорит собеседница.





Несмотря на потерю зрения, Рыжик прекрасно ориентируется в пространстве — ходит точно в лоток, прыгает на шкаф и лазит по ковру. «Может, не может сфокусировать зрение или видит размыто. Порой и не скажешь, что он не видит. Может и за себя постоять», — отметила Оксана, добавив, что коту около 3–5 лет.





Новосибирцы нередко помогают животным, попавшим в беду. ​Недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали, как волонтеры спасли от усыпления десять хорьков — для них подыскали хозяев за полторы недели.







