Любимыми книгами новосибирцев в 2016 году стали «Гарри Поттер» и автобиография бандита

​Новосибирские книжные магазины подвели итоги продаж за 2016 год — лидерами стали роман «Тень горы» и пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя».







«Абсолютный лидер продаж у нас — "Тень горы" Дэвида Грегори Робертса, которую мы продали в количестве 458 штук, — рассказала Юлия Исакова, менеджер по маркетингу магазина «КапиталЪ». — Затем — новый "Гарри Поттер" (211 штук)».





Также в список самых востребованных у новосибирцев книг вошли «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови, «Шантарам» Робертса, фотоальбом «Новосибирск by Gelio», «Вся кремлёвская рать» Михаила Зыгаря, «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной, «Убить пересмешника» Харпер Ли, «Лампа Мафусаила» Пелевина, «Щегол» Донны Тартт и акунинская «Истории Российского государства» — «От Ивана III до Бориса Годунова. Между Азией и Европой», «Лестница Якова» Людмилы Улицкой, «Вдовий плат» Бориса Акунина, «Авиатор» Евгения Водолазкина и «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд.





В сети «Аристотель» (магазины «Плиний Старший», Book-Look, «Иван Федоров», «Марк Аврелий» и др.) самой продаваемой из художественной литературы стала пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя», а «Тень Горы» оказалась на втором месте. Также в лидерах продаж в магазинах «Аристотеля» — сборник цитат Фаины Раневской «Судьба-шлюха», «Шантарам», «1984 год» Джорджа Оруэлла, «Гарри Поттер и философский камень», «Мифосибирск» Игоря Маранина и сразу два издания (одной книгой и тремя томами) культового романа Мариам Петросян «Дом, в котором…».





В двадцатку самых продаваемых «Аристотелем» попали и детские книжки серии «Гравити Фоллз. Дисней».





Из 20 самых продаваемых в магазинах сети «Аристотель» 7 — это разные версии блокнотов «Уничтожь меня» с творческими заданиями и подсказками, призванными развить креативность (одно из изданий блокнота продавалось лучше, чем «Гарри Поттер»), а также антистрессовые раскраски для взрослых. Сейчас увлечение раскрасками и творческими блокнотами, по оценке директора магазина «Плиний Старший» Натальи Онишковой, уже спадает.





Попавшие в оба списка «Шантарам» и его продолжение «Тень горы» — частично автобиографические романы Грегори Дэвида Робертса «Шантарам» о духовных исканиях бывшего наркомана и грабителя, уехавшего познавать истину в Индию.





Как и Паоло Коэльо, Робертса скептически оценивают литературные критики, но любит публика.





Еще один лидер — «Гарри Поттер и проклятое дитя» — пьеса, написанная сценаристом Джеком Торном в соавторстве с Джоан Роулинг для лондонской постановки. Главными героями становятся сыновья Гарри Поттера и Драко Малфоя — они лучшие друзья и путешествуют во времени, пытаясь исправить историю.







Интерес к роману Харпер Ли «Убить пересмешника» у новосибирских покупателей подогрет выходом на русском языке его продолжения «Пойди, поставь сторожа». «У нас "Сторож" одно время держался в лидерах месяца вместе с "Пересмешником", это я помню точно. Но вот в итоговый топ отчего-то не попал», — пояснила Юлия Исакова.





В этом году образовательный портал TED-Ed составил список обязательных к прочтению в разных странах книг: для России такой стала «Война и мир», для США — как раз «Убить пересмешника».





«Убить пересмешника», «1984» и романы Робертса были и в прошлогоднем списке самых покупаемых в новосибирских магазинах книг.