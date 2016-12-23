Новосибирцы устроили разборки с мужчиной, который спас чужого пса

Новосибирцы устроили разборки с мужчиной, который спас чужого пса (фото)

Новосибирец рассказал историю собаки, которую накануне вез по городу в открытом кузове в мороз, чем вызвал гнев защитников животных.


Эта поездка вчера возмутила пользователей соцсетей, так как на улице было –30 градусов. Однако собака оказалась уличной, привыкшей к морозам.


«Пес большой, сторожевой, жил на улице в будке, охранял в основном. Ему морозы все нипочём. Хозяин его сегодня уехал», — сказал в разговоре НГС.НОВОСТИ мужчина, который вез собаку в своем пикапе.


Он также пояснил, что месяц помогал искать собаке нового хозяина, так как к себе никого не подпускала. «Нашли человека, вчера отвезли, отдали — она радостная. Сегодня звонил — она кушает вовсю, визжит, бегает», — добавил владелец пикапа.


Собаку перевозили из Дзержинского района в сторону ул. Ватутина. 


«Старый хозяин отдал новому, а так бы его просто убили — а что делать: он бы, не дай бог, кого-нибудь загрыз, если его отпустить.


Он такой большой, что его физически было в машину не засунуть. Ехали мы тихо — километров, наверно, 40 в час. Он иногда вставал, но он умный пес, понял, что и как, сразу сел на кузов и сидел внизу, не на ветру. Но, видимо, когда садился, задел что-то — у него кровь маленько пошла», — заметил мужчина.


Но история с собакой завершилась не сразу после того, как пса отдали. Владельца пикапа вскоре нашли несколько молодых человек, которые посчитали, что собаку перевозили негуманно.


«Прямо к дому приехали — начали меня костерить, смотрели волком, но я объяснил им все — они поняли и уехали», — добавил мужчина.


В начале декабря НГС.НОВОСТИ писали о том, как новосибирец спас котенка с замороженными лапами и хвостом и нашел ему хозяйку.

Елена Громкова
Фото предоставлено героем материала

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