Новосибирские синицы поумнели и стали спокойней

Новосибирские синицы поумнели и стали спокойней

С наступлением морозов городские синицы стали чаще залетать в жилье, но при этом, по наблюдениям ученых, ведут себя спокойнее, хорошо ориентируются в комнате и при желании легко находят выход.


Еще 30–40 лет назад птицы были глупее — впадали в панику, разбивались насмерть об оконные стекла или зеркала. «Это результат эволюции, скорее всего. За 30 лет сменилось много поколений синиц, по два выводка за сезон — это очень быстрая сменяемость. Раз в 20–25 быстрее, чем у человека. А те, кто разбивался, потомства не оставили, разумеется.


То есть все паникеры вымерли», —


рассказал орнитолог Алексей Яновский НГС.НОВОСТИ 23 декабря.


Буквально вчера специалист наблюдал за синицей, залетевшей к нему в кабинет и попавшейся в ловушку для птиц. Судя по «закопченности» оперения, орнитолог сделал вывод, что эта птица давно живет в городе.


«Когда я ее фотографировал, она умудрилась протиснуться между прутиками проволоки и вылететь. Ну да ладно, думаю. Тогда синица стала разбрасывать землю из цветочных горшков на подоконнике, но устоять от соблазна расклевать семечку в ловушке не могла.


Часа полтора делала это, схватывая семечки со дна ловушки, минуя сторожок, но таки попалась.


Хотя повторно синицы попадаются в ту же ловушку и притом очень скоро...», — сообщил Алексей Яновский. Это стало для него лишним доказательством того, что синицы стали сообразительнее.


В морозы орнитологи советуют горожанам подкармливать городских птиц.

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

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