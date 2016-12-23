Новосибирские синицы поумнели и стали спокойней

С наступлением морозов городские синицы стали чаще залетать в жилье, но при этом, по наблюдениям ученых, ведут себя спокойнее, хорошо ориентируются в комнате и при желании легко находят выход.





Еще 30–40 лет назад птицы были глупее — впадали в панику, разбивались насмерть об оконные стекла или зеркала. «Это результат эволюции, скорее всего. За 30 лет сменилось много поколений синиц, по два выводка за сезон — это очень быстрая сменяемость. Раз в 20–25 быстрее, чем у человека. А те, кто разбивался, потомства не оставили, разумеется.





То есть все паникеры вымерли», —





рассказал орнитолог Алексей Яновский НГС.НОВОСТИ 23 декабря.







Буквально вчера специалист наблюдал за синицей, залетевшей к нему в кабинет и попавшейся в ловушку для птиц. Судя по «закопченности» оперения, орнитолог сделал вывод, что эта птица давно живет в городе.







«Когда я ее фотографировал, она умудрилась протиснуться между прутиками проволоки и вылететь. Ну да ладно, думаю. Тогда синица стала разбрасывать землю из цветочных горшков на подоконнике, но устоять от соблазна расклевать семечку в ловушке не могла.





Часа полтора делала это, схватывая семечки со дна ловушки, минуя сторожок, но таки попалась.





Хотя повторно синицы попадаются в ту же ловушку и притом очень скоро...», — сообщил Алексей Яновский. Это стало для него лишним доказательством того, что синицы стали сообразительнее.







В морозы орнитологи советуют горожанам подкармливать городских птиц.