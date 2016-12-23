На крупной магистрали появилось опасное место: за 2 дня 13 аварий

​​В Новосибирске на ул. Дуси Ковальчук за два дня на одном месте произошло около десятка аварий.


«Был снег, дорогу не чистили, укатали колею, она высокая и широкая. Многие не справляются с управлением [автомобилем], их выкидывает. На противоположной стороне парковочные карманы не убирают, на этой — более-менее», — описала причину аварий НГС.НОВОСТИ читательница, представившаяся Екатериной. Девушка работает в здании напротив и видит все ДТП из окна.


По словам читательницы, аварии происходят рядом со зданием на ул. Дуси Ковальчук, 179/3, где находится контактный зоопарк «Лесное посольство» и поликлиника завода «Швабе».


Машины начали разбиваться на этом месте 22 декабря. В этот день Екатерина и ее коллеги насчитали пять аварий. Сегодня за полдня к этому списку добавилось еще восемь. Машины въезжают в уже припаркованные автомобили, их разворачивает либо выносит на обочины, рассказала девушка.


На этой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали о несчастливом месте для водителей в Первомайском районе. Оно находится около Новосибирского механического колледжа. Здесь за месяц произошло пять ДТП.


На крупной магистрали появилось опасное место: за 2 дня 13 аварий (фото)


На крупной магистрали появилось опасное место: за 2 дня 13 аварий (фото)


На крупной магистрали появилось опасное место: за 2 дня 13 аварий (фото)


На крупной магистрали появилось опасное место: за 2 дня 13 аварий (фото)


На крупной магистрали появилось опасное место: за 2 дня 13 аварий (фото)


Ольга Власова
Фото очевидцев

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