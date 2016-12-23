​Мэрия отбирает у «МАКС Моторс» участок у Димитровского моста

Предмет спора — участок площадью 10 245 кв. м по ул. Фабричная, рядом со съездом с Димитровского моста.


Мэрия отбирает у «МАКС Моторс» участок у Димитровского моста


Мэрия попросила суд взыскать с «МАКС Моторс» 1 млн 832 тыс. руб, в которые вошли задолженность по аренде и неустойка, сказано в тексте определения Арбитражного суда Новосибирской области от 8 декабря. Кроме того, истец потребовал расторгнуть договор аренды и освободить участок.


В иске также сказано, что мэрия просит принять обеспечительные меры, а именно арестовать средства «МАКС Моторс» в размере суммы задолженности. В обосновании иска мэрия называет ответчика недобросовестным арендатором.


Мэрия отбирает у «МАКС Моторс» участок у Димитровского моста


Суд отказал мэрии в обеспечительных мерах. «В рассматриваемом случае Арбитражный суд пришел к выводу, что истец не обосновал существование реальной угрозы затруднительности либо невозможности исполнения судебного акта, не представил доказательства отсутствия у ответчика достаточных денежных средств для погашения задолженности», — сказано в решении суда. Следующее судебное заседание состоится 9 января.


20 декабря новосибирец Владимир Ильчишин подал в суд на ООО «МАКС Моторс Север» о признании компании банкротом. В 2015 году он выиграл суд у автодилера «МАКС Моторс», согласно решению, компания должна была выплатить ему компенсацию и поменять неотремонтированную машину на новую, однако за год ее так и не поменяли.


Ранее несколько крупных брендов, среди которых марки Jaguar, Land Rover, Volkswagen и Subaru, разорвали отношения с новосибирским дилером «МАКС Моторс». В конце октября ЗАО «МАКС Моторс Премьер» получило иск в 10,6 млн руб. от московской компании «Ягуар Ленд Ровер».

Наталья Гредина
Фото Густаво Зырянова, скриншот maps.google.com

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