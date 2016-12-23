В музее стали выдавать смартфоны и завели экскурсовода-призрака

​На выставке иллюзий «Параллельный мир», которая идет в Арт-цоколе Художественного музея, ввели квест-экскурсию «Найди призрака», разработанную новосибирскими программистами. 


В музее стали выдавать смартфоны и завели экскурсовода-призрака (фото)


«Для прохождения квеста необходимо иметь с собой смартфон на Android, куда бесплатно установят специальное приложение, либо взять смартфон на входе при посещении экскурсии», — сообщила директор выставочного центра Юлия Злобинская.


При запуске приложения виртуальный экскурсовод в образе Снежной королевы проводит экскурсию, рассказывает различную научно-познавательную информацию и параллельно загадывает загадки на логику. Загадки следует поочередно разгадывать, перемещаясь от одной виртуальной метки к другой. В конце квеста на экране появляется призрак. С нового года он станет и экскурсоводом. Билеты на выставку стоят от 250 руб.


«Вчера тестировали на детях. Я привезла своих детей — они хоть и были ранее на этой выставке, но им все равно было очень интересно, так как они уже теперь не саму выставку рассматривали, а разгадывали эти загадки», — рассказала Злобинская, заметив, что виртуальные экскурсоводы в мировых музеях если и присутствуют, то вот о квесте с экскурсией в «дополненной реальности» она слышала, что подобное делают пока лишь в американском музее мадам Тюссо.


Недавно новосибирцы сделали другую интересную программу для смартфонов — с ее помощью можно искать квартиры, наводя объектив камеры на дом.

Илья Калинин
Фото предоставлены Юлией Злобинской

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