Новосибирец пошел под суд за махинации с белорусскими тракторами на 150 миллионов

​​Новосибирская прокуратура направила в суд дело о хищении 154 млн руб. у компании «Торговый дом МТЗ-Сибирь».





«В Новосибирске перед судом предстанет 33-летний директор предприятия Антон Бурый, который переписал в пользу подконтрольных ему фирм тракторы "Беларус", запчасти к ним и деньги торгового дома», — рассказали в пресс-службе прокуратуры НСО, отметив, что ущерб от махинаций Бурого составил больше 154 млн руб.





Кроме того, по версии следствия, бухгалтер предприятия по поручению Бурого предоставила в налоговую службу ложные сведения о несуществующих экспортных сделках, чтобы получить 58 млн руб за НДС. Но налоговая выяснила, что информация в документах — неправда, и отказала в возмещении, отметили в надзорном ведомстве.





Как пояснили в облпрокуратуре, Антону Бурому инкриминируется растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.





ООО «МТЗ-Сибирь» — официальный представитель Минского тракторного завода в Сибири и на Дальнем Востоке. Компания занимается прямыми поставками тракторов «Беларус», запчастей, а также полного спектра навесного оборудования.





В этом году НГС.НОВОСТИ рассказывали, как бизнесмен обманул налоговую службу на 112 млн руб. Директор ООО «Стилвуд» Дмитрий Мисько включал в налоговые декларации ложные сведения. Ленинский районный суд признал 35-летнего бизнесмена виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничество, приговорив его к 8 годам колонии общего режима и штрафу в размере 400 тыс. руб.