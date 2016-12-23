Новосибирец пошел под суд за махинации с белорусскими тракторами на 150 миллионов

Новосибирец пошел под суд за махинации с белорусскими тракторами на 150 миллионов

​​Новосибирская прокуратура направила в суд дело о хищении 154 млн руб. у компании «Торговый дом МТЗ-Сибирь».


«В Новосибирске перед судом предстанет 33-летний директор предприятия Антон Бурый, который переписал в пользу подконтрольных ему фирм тракторы "Беларус", запчасти к ним и деньги торгового дома», — рассказали в пресс-службе прокуратуры НСО, отметив, что ущерб от махинаций Бурого составил больше 154 млн руб.


Кроме того, по версии следствия, бухгалтер предприятия по поручению Бурого предоставила в налоговую службу ложные сведения о несуществующих экспортных сделках, чтобы получить 58 млн руб за НДС. Но налоговая выяснила, что информация в документах — неправда, и отказала в возмещении, отметили в надзорном ведомстве. 


Как пояснили в облпрокуратуре, Антону Бурому инкриминируется растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд. 


ООО «МТЗ-Сибирь» — официальный представитель Минского тракторного завода в Сибири и на Дальнем Востоке. Компания занимается прямыми поставками тракторов «Беларус», запчастей, а также полного спектра навесного оборудования.


В этом году НГС.НОВОСТИ рассказывали, как бизнесмен обманул налоговую службу на 112 млн руб. Директор ООО «Стилвуд» Дмитрий Мисько включал в налоговые декларации ложные сведения. Ленинский районный суд признал 35-летнего бизнесмена виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничество, приговорив его к 8 годам колонии общего режима и штрафу в размере 400 тыс. руб.

Ольга Власова
Фото pixabay.com

Прочтений: 5645
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Мэр Новосибирска: каким город станет в 2017 году
28 декабря в прямом эфире НГС мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответит на ваши вопросы
задать вопрос
Губернатор Городецкий: итоги 2016 года
29 декабря в прямом эфире НГС губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий ответит на ваши вопросы
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено