Расписание транспорта в новогодние праздники и входов в метро в новогоднюю ночь

Расписание транспорта в новогодние праздники и входов в метро в новогоднюю ночь

Власти Новосибирска перевели общественный транспорт в первую неделю января на график выходного дня.


Наземный транспорт


Муниципальные и частные перевозчики будут работать с 6:00 до 23:30 с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года.


«В графике выходного дня предусмотрен выход на линию части подвижного состава в более позднее время и увеличение интервала движения. Кроме этого, 1, 2 и 7 января 2017 года планируется снижение выпуска подвижного состава на 20–25 % от плана выходного дня», — передает пресс-центр мэрии.


Обычно по графику выходного дня на маршруты выходит 1400 единиц транспорта: 72 трамвая, 175 троллейбусов, 588 автобусов, 581 маршрутка.


Метрополитен


В праздники с 8:00 до 19:30 интервалы движения на обеих линиях составят 6 минут, после будут увеличиваться.


В новогоднюю ночь работа метрополитена будет продлена до 2:00 1 января 2017 года. «С 22:00 на Ленинской и с 23:00 на Дзержинской линиях и до окончания движения интервалы составят 10 и 12 минут соответственно», — отметили в пресс-центре.


Вестибюли метро в новогоднюю ночь


В Ленинском районе


До 2:00 будут работать вестибюли на «Площади Маркса» со стороны ГУМ «Россия» и со стороны ТЦ «Версаль», на «Студенческой» — со стороны НГТУ.


До 00:00 будет работать вестибюль со стороны кинотеатра «Аврора».


В Октябрьском районе


До 2:00 будет работать вестибюль на станции «Речной вокзал» со стороны Большевистской, на «Октябрьской» — со стороны ГПНТБ.


До 00:00 будет работать вестибюль на станции «Речной вокзал» со стороны железнодорожного вокзала, на «Октябрьской» — со стороны Шевченковского жилмассива.


В центре


До 2:00 будут работать оба вестибюля на «Площади Ленина» и «Красном проспекте», на «Маршала Покрышкина» только со стороны ул. Ипподромской.


До 00:00 можно будет зайти в вестибюль «Сибирской».


До 23:00 — на «Маршала Покрышкина» со стороны Ольги Жилиной.


Заельцовский район


До 2:00 — вестибюли на «Заельцовской» со стороны центра, на «Гагаринской» со стороны ул. Кропоткина.


До 1:00 — на «Заельцовской» со стороны ДК «Прогресс».


Железнодорожный район


До 2:00 — оба вестибюля на станцию «Площадь Гарина-Михайловского». 


Дзержинский район


До 2:00 на «Березовой роще» будут работать входы со стороны ул. Фрунзе и ул. Красина, на «Золотой Ниве» — со стороны ул. Бориса Богаткова.


До 00:00 — вестибюль «Золотой Нивы» со стороны ул. Кошурникова.


До 23:00 — вестибюль станции «Березовая роща» со стороны пр. Дзержинского.


Бесплатный проезд


С 28 декабря 2016 года по 9 января 2017 года школьники смогут бесплатно ездить на метро, трамваях, троллейбусах, а также на 10 автобусных маршрутах «ПАТП-4» в Советском и Первомайском районах:


№ 7 «Ул. Белоусова — Микрорайон "Щ"»;

№ 21 «УМ-3 — Вокзал Новосибирск-Главный»;

№ 23 «Общественный торговый центр — ОРМЗ»;

№ 36 «Ул. Белоусова — Автовокзал»;

№ 45 «Чемской бор — Центральный корпус»;

№ 54 «Ул. Твардовского — Вокзал Новосибирск-Главный»;

№ 65 «Общественный торговый центр — ул. Экваторная»;

№ 68 «Ул. Твардовского — станция метро "Речной вокзал"»;

№ 69 «Ул. Твардовского — пос. Матвеевка»;

№ 72 «Общественный торговый центр — пос. Геологов».

Елена Громкова
Фото Екатерины Калиневич

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