​Холода прошлой ночью достигли рекордных –46 градусов

Декабрьские морозы, накрывшие Новосибирск и область, обновили столетний рекорд — в самой холодной точке столбик термометра приблизился к –46 градусам.







Больше всех отличилась Кыштовка. «–45,8 градуса там было, это выше рекорда 1967 года. В Томской области метеостанции показали около –50 градусов. Ближайшие сутки у нас опять будут холодными — не исключено, что самыми холодными за последнее время. Предполагаем — в городе до –34 градусов, в пригороде до –40 градусов ночью. Днем ждем –25 градусов», — отметил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







С воскресенья, 25 декабря, погода возьмет курс на потепление — по прогнозу синоптиков ожидается до –25 градусов ночью и до –15 днем.





«Эту тенденцию продолжим и в начале недели. Днем будет –10…–15 градусов, ночью –13…–20», — говорит Ренад Ягудин.