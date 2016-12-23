Анатолий Локоть назвал важнейшие события в жизни Новосибирска за 2016 год

Анатолий Локоть назвал важнейшие события в жизни Новосибирска за 2016 год

​​Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал самые главные, на его взгляд, события уходящего года — в список попали, например, новые автобусы и аквапарк.


«2016 год был високосный год. Я в приметы особенно не верю, но тяжелый был по многим позициям. Непростой год. Но я считаю, что, несмотря на экономические передряги, город развивается и нам понятно, что делать в перспективе. Видеть перспективу — это важное качество новосибирцев», — сказал мэр.


В сфере экономики и строительства одним из важных событий Локоть назвал ввод 1 млн 400 кв. м жилья за год. «Здесь мы, несмотря на кризисные явления, трудности, эту проблему мы решаем», — отметил он.


Из строительства социальных объектов мэр особо отметил техническое открытие школы № 212 на Горском жилмассиве, которое состоится на следующей неделе. Со следующего полугодия в школе начнется учебный процесс. Продолжают строиться еще 5 школ, построены 2 детских сада, один из которых откроют на следующей неделе в «Новомарусино».


«Еще принятие ПЗЗ (Правил землепользования и застройки) — это документ стратегический, скажется не только в 2017 году, но и на ближайшее десятилетие, это очевидно», — добавил Локоть.


«Я считаю, серьезное достижение — решение транспортной проблемы. Запуск трамвайной линии (до «Чистой Слободы») — это очень важно. Я строго спрашиваю с наших транспортников, чтобы они там отрегулировали график движения трамваев, чтобы они работали, как в метро, чтобы люди почувствовали преимущества общественного транспорта и пользовались», — заявил мэр.


Еще одним важным событием в транспортной отрасли мэр назвал получение новых автобусов для междугородных и международных перевозок. «Они позволят существенно увеличить пассажиропоток и улучшат экономику предприятия, и оно сможет больше внимания уделять городским перевозкам», — пояснил мэр.


Он отметил, что для города очень важны 5 медалей, которые завоевали новосибирские спортсмены на Олимпиаде в Рио.


Также мэр отметил открытие аквапарка и создание подъездов и выездов к нему, выборы в Государственную Думу и избрание «большого отряда» ученых Сибирского отделения в РАН.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 4726
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (71)71
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Мэр Новосибирска: каким город станет в 2017 году
28 декабря в прямом эфире НГС мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответит на ваши вопросы
задать вопрос
Губернатор Городецкий: итоги 2016 года
29 декабря в прямом эфире НГС губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий ответит на ваши вопросы
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено