Анатолий Локоть назвал важнейшие события в жизни Новосибирска за 2016 год

​​Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал самые главные, на его взгляд, события уходящего года — в список попали, например, новые автобусы и аквапарк.





«2016 год был високосный год. Я в приметы особенно не верю, но тяжелый был по многим позициям. Непростой год. Но я считаю, что, несмотря на экономические передряги, город развивается и нам понятно, что делать в перспективе. Видеть перспективу — это важное качество новосибирцев», — сказал мэр.







В сфере экономики и строительства одним из важных событий Локоть назвал ввод 1 млн 400 кв. м жилья за год. «Здесь мы, несмотря на кризисные явления, трудности, эту проблему мы решаем», — отметил он.







Из строительства социальных объектов мэр особо отметил техническое открытие школы № 212 на Горском жилмассиве, которое состоится на следующей неделе. Со следующего полугодия в школе начнется учебный процесс. Продолжают строиться еще 5 школ, построены 2 детских сада, один из которых откроют на следующей неделе в «Новомарусино».





«Еще принятие ПЗЗ (Правил землепользования и застройки) — это документ стратегический, скажется не только в 2017 году, но и на ближайшее десятилетие, это очевидно», — добавил Локоть.







«Я считаю, серьезное достижение — решение транспортной проблемы. Запуск трамвайной линии (до «Чистой Слободы») — это очень важно. Я строго спрашиваю с наших транспортников, чтобы они там отрегулировали график движения трамваев, чтобы они работали, как в метро, чтобы люди почувствовали преимущества общественного транспорта и пользовались», — заявил мэр.





Еще одним важным событием в транспортной отрасли мэр назвал получение новых автобусов для междугородных и международных перевозок. «Они позволят существенно увеличить пассажиропоток и улучшат экономику предприятия, и оно сможет больше внимания уделять городским перевозкам», — пояснил мэр.







Он отметил, что для города очень важны 5 медалей, которые завоевали новосибирские спортсмены на Олимпиаде в Рио.







Также мэр отметил открытие аквапарка и создание подъездов и выездов к нему, выборы в Государственную Думу и избрание «большого отряда» ученых Сибирского отделения в РАН.