В 2016 году новосибирцы полюбили есть бургеры и пить кофе под землей

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Справочник ​2ГИС подсчитал по просьбе НГС.НОВОСТИ, как за год изменился рынок общественного питания в Новосибирске — каких заведений стало больше, а какие, наоборот, теряют популярность .





По данным справочника, самой быстрорастущей категорией в этом году стали так называемые микрокофейни (в 2ГИС эта категория называется «фреш-бары /точки безалкогольных коктейлей, горячих напитков») — их количество увеличилось по сравнению с декабрем прошлого года на 46 %, сейчас их уже 117.





Микрокофейни активно развиваются уже несколько лет, однако особенностью этого года стало то, что большое количество точек такого формата появилось под землей — в переходах у станций метро.





Самой крупной сетью здесь остается «Точка кофе» (16 павильонов), среди других заметных игроков можно отметить «Бодрый день» (7 точек), «Кофий shop» (7), «Кофе и печеньки» (8), «Перекати кофе» (7).











Вторым по скорости роста в этом году стал формат столовых, количество которых увеличилось на 30 %, достигнув 237 заведений.





В реальности, впрочем, столовых в городе еще больше, поскольку, например, крупнейшая сеть в этом жанре «Вилка-Ложка» (13 заведений) отнесена в статистике 2ГИС к категории «ресторанов быстрого питания» (вместе с «Макдоналдс», KFC и т.д.). В подавляющем большинстве столовые в Новосибирске остаются отдельными предприятиями, не объединенными в какие-то крупные компании. Помимо «Вилки-Ложки» в городе работает только две более или менее крупных сети — «ОлВик» (10) и «Подсолнухи» (9).











Продолжился рост и в нише фастфуда — «рестораны быстрого питания» прибавили за год 16 %, в 2ГИС их сегодня уже 294. Правда, корректность оценки именно этой категории вызывает больше всего вопросов, поскольку помимо уже упомянутой «Вилки-Ложки» к ним отнесены и уличные павильоны «Дядя Дёнер», и заведения с официантами вроде траттории «Папа Карло», и бургерная Jack's Burger. В самом 2ГИС объясняют это тем, что именно так обозначили при регистрации в справочники свои предприятия их владельцы.









На 11 % больше в городе стало баров (всего их 269). Здесь, впрочем, решение о том, к какой категории отнести свое заведение, также принимают его владельцы. Например, открывшийся в конце декабря и обозначенный как ресторан «Гриль и бутыль» вполне мог бы считаться винным баром, а Tom Yum Bar считается баром, хотя никакой барной стойки у него нет в принципе. Последнее заведение, кстати, зарегистрировано сразу в трех категориях: бар, ресторан и кафе.









Блюдом года можно смело считать бургер.





Делать эти булки с котлетами начали не только в заведениях, так или иначе ориентирующихся на американскую кухню, но и в таких неожиданных местах, например, как кафе грузинской кухни «Тбилиссимо». С бургерами же связана самая заметная сделка на ресторанном рынке. Группа «Конквест» («Рок-Сити», «Аджикинежаль», «Мятный карась» и т.д.) стала владельцем половины долей в компании, которая развивает сеть бургерных «МясоRoob». Сейчас у этой сети две точки в центре и еще одна должна открыться до Нового года в Академгородке на Морском проспекте







Главными проигравшими в этой гонке форматов можно считать суши-бары, количество которых за год обвалилось на 30 % (достигнув 26).





Более того, в будущем году этот процесс только усилится. Владелец самой крупной сети такого рода «Суши-терры» «Терра групп» уже переделала два своих суши-бара под свою новую концепцию «Соль и Перец» (русско-итальянская кухня). А компания «Росинтер» готовится открыть в ТЦ «Аура» первое заведение своей новой концепции «Шикари», которая должна заменить в будущем японские рестораны этой компании «Планета Суши». Впрочем, это вовсе не означает, что сама по себе «японская кухня» теряет популярность. Просто торговля такого рода едой смещается в более демократичный формат «магазинов суши». Таких точек в городе уже почти 100, и здесь действуют уже крупные сети, такие как «Суши Make» (35 точек), которая сегодня активно представлена уже и на фуд-кортах торговых центров.







В целом ресторанный рынок Новосибирска переживает сдержанный подъем. В то время как продажи в розничной торговле продолжают проседать, оборот общественного питания, наоборот, растет, увеличившись с января по декабрь на 5 %.

