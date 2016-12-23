Мэр: на Плющихинский и «Чистую Слободу» построят новые дороги

Мэр: на Плющихинский и «Чистую Слободу» построят новые дороги

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал проблему выезда из Плющихинского жилмассива и рассказал, что застройщик обещал построить жителям другую дорогу.


На встрече с журналистами 23 декабря Локоть сказал, что в городе «обострилась тема отдаленных районов», которые застраиваются комплексно. Причем проблемы с дорогами не только в Октябрьском районе, но и на левом берегу.


«Мы чувствуем проблемы, находятся они в фокусе внимания. Мы планируем строительство дороги в Ленинском районе на "Чистую Слободу" параллельно трамвайной линии. Здесь же [на Плющихинском жилмассиве] у нас существует договоренность с "Дискусом", что они приступят к проекту разработки новой дороги, и они готовы взять на себя строительство, такая договоренность устная существует», — сказал мэр.


Он добавил, что во время снегопадов проблема обостряется, и поэтому коммунальные службы уделяют особое внимание уборке и вывозу снега на таких дорогах из жилмассивов.


В мэрии рассказали, что к ним обратился застройщик ООО «Дискус-строй» и предложил за свои деньги расширить проезд по ул. Коминтерна от Гусинобродского шоссе до Лазурной. Власти рекомендовали застройщику разработать проект и представить его в мэрию до 30 января 2017 года.


Ранее жители Плющихинского жилмассива пожаловались, что в утренний час пик не могут по два часа выехать из микрорайона по единственной дороге.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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