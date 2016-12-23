Новосибирцы победили в соревновании по криптографии

​Новосибирский государственный университет подвел итоги международной олимпиады NSUCRYPTO по криптографии, в которой участвовали новосибирские студенты-дешифровальщики.





Олимпиада проходила в ноябре, в ней приняли участие больше двух сотен человек из разных стран мира — России, Вьетнама, ЮАР, Германии, Люксембурга и др.







«Криптография — наука о секретной передаче информации. На самом деле, науки две. Собственно криптография, наука о шифровании, и криптоанализ, наука о взломе шифров. В криптографии повсеместно используются математические методы, например, методы дискретной математики, теории булевых функций, теории чисел, алгебры, статистики», — рассказали в оргкомитете олимпиады, который возглавляет доцент механико-математического факультета НГУ Наталья Токарева.







В олимпиаде приняли участие 25 новосибирцев, они, как и все участники, делились на три категории — «Школьники», «Студенты» и «Профессионалы». В последнюю категорию попали те, кто не относится к первым двум — все желающие, в том числе ученые.







Соревнование проходило через интернет, однако участники из Новосибирска традиционно решали задания в НГУ, «погружаясь тем самым в атмосферу "классической" олимпиады», отметили в оргкомитете. Участники в аудиториях могли пользоваться чем угодно и свободно перемещаться.







Первый раунд олимпиады проходил 13 ноября и длился 4 часа 30 минут. Участники получали задания на сайте олимпиады nsucrypto.nsu.ru через свой личный кабинет. Школьники решали 6 заданий (секция А), студенты и профессионалы — 7 заданий (секция B). При этом три задания в секциях A и B были одинаковыми.







В двух из них, например, требовалось дешифровать секретные сообщения, зашифрованные в картинках. «Одна — в виде лабиринта. Нужно догадаться, что в нем зашифровано, по какому принципу»,





— пояснили в оргкомитете.











В другом задании требовалось восстановить секретное сообщение, разрезав фигуру на равные части так, чтобы клетка каждого цвета встречалась ровно один раз в каждой части.











Второй раунд олимпиады был командный, он длился целую неделю с 14 по 21 ноября. Предлагалось 12 заданий, часть из которых пересекалась с заданиями первого раунда.







«Отличительная особенность второго раунда — это наличие нерешенных задач, связанных с криптографией», — рассказали организаторы.







Помимо нерешенных задач также предлагались сложные, но имеющие решения задания.







«Была задача о разделении секрета — о способе распределить доли секретного ключа между несколькими людьми так, чтобы только все вместе они могли восстановить весь ключ и воспользоваться им.





На олимпиаде предлагалась некоторая схема разделения секрета и спрашивалось, а какова же вероятность того, что два человека все-таки смогут получить доступ в онлайн-банк без третьего участника данной схемы за ограниченное число попыток», — передали в оргкомитете.







По итогам олимпиады несколько новосибирцев заняли призовые места. Иван Бакшеев из гимназии № 6 занял второе место, Никита Добронравов из лицея № 130 — третье. В личных соревнованиях также отличились студенты из НГУ Игорь Федоров и Иван Емельяненко и студентка из НГУЭУ Ирина Слонкина, среди профессионалов второе место занял Георгий Белошапко из НГУ.







Кроме того, Слонкина попала на третье место во втором, командном раунде, среди профессионалов второе место заняла команда из НГУ, в которую вошли Георгий Белошапко, Степан Гатилов и Анна Тараненко. А студенческая команда из НГУ взяла третье место: Роман Лебедев, Илья Корякин и Влад Кузин.





Победители и призеры олимпиады получат призы 27 декабря: ноутбуки, видео- и фотокамеры, планшеты, электронные книги, жесткие диски и т.д.





В середине ноября НГС.НОВОСТИ писали о том, как талантливые студенты из 7 вузов получили по 50 тыс. руб., чтобы представить свои работы на международном мероприятии.