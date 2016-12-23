Суд выгнал строителей гостиницы с берега Оби из-за долга в 4 миллиона

Суд выгнал строителей гостиницы с берега Оби из-за долга в 4 миллиона

​Мэрия Новосибирска через суд изгнала с берега Оби частную фирму, которая собиралась построить гостиницу на ул. Закавказской.


На этой неделе, 20 декабря, Арбитражный суд Новосибирской области полностью удовлетворил иск мэрии Новосибирска к арендатору земельного участка на ул. Закавказской в Октябрьском районе (недалеко от набережной). 


Как следует из материалов арбитража, в январе 2012 года мэрия Новосибирска сдала эту землю в аренду ООО «Взлет» для строительства «гостиничного предприятия». Позже договор аренды был продлен до марта 2018 года.


Но потом компания «Взлет» перестала платить за аренду земли и с февраля 2015 года по апрель 2016 года задолжала мэрии более 3,5 млн руб. 


В итоге мэрия обратилась в суд. Арбитражный суд счел ее требования обоснованными и взыскал с арендатора не только весь долг, но и неустойку — всего более 4 млн руб. Кроме того, суд расторг договор аренды и обязал компанию «Взлет» освободить земельный участок на ул. Закавказской.


Ответчик на судебное заседание не пришел. Будет ли он оспаривать решение арбитража, корреспонденту НГС.НОВОСТИ выяснить не удалось: по телефону ООО «Взлет», указанному в базе «СПАРК-Интерфакс», отвечает другая компания.


По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Взлет» зарегистрировано в Новосибирске, эта компания занимается оптовой торговлей пищевыми продуктами, включая рыбу, моллюсков и ракообразных. В качестве совладельцев компании указаны Олег Богданов (45 %) и Дмитрий Виншу (55 %).


А на прошлой неделе ТЦ «Александровский» отсудил у мэрии Новосибирска право на собственный дорожный знак

Ольга Хмелевская
Скриншот pkk5.rosreestr.ru

Прочтений: 9643
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Мэр Новосибирска: каким город станет в 2017 году
28 декабря в прямом эфире НГС мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответит на ваши вопросы
задать вопрос
Губернатор Городецкий: итоги 2016 года
29 декабря в прямом эфире НГС губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий ответит на ваши вопросы
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено