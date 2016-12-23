Суд выгнал строителей гостиницы с берега Оби из-за долга в 4 миллиона

​Мэрия Новосибирска через суд изгнала с берега Оби частную фирму, которая собиралась построить гостиницу на ул. Закавказской.





На этой неделе, 20 декабря, Арбитражный суд Новосибирской области полностью удовлетворил иск мэрии Новосибирска к арендатору земельного участка на ул. Закавказской в Октябрьском районе (недалеко от набережной).





Как следует из материалов арбитража, в январе 2012 года мэрия Новосибирска сдала эту землю в аренду ООО «Взлет» для строительства «гостиничного предприятия». Позже договор аренды был продлен до марта 2018 года.







Но потом компания «Взлет» перестала платить за аренду земли и с февраля 2015 года по апрель 2016 года задолжала мэрии более 3,5 млн руб.





В итоге мэрия обратилась в суд. Арбитражный суд счел ее требования обоснованными и взыскал с арендатора не только весь долг, но и неустойку — всего более 4 млн руб. Кроме того, суд расторг договор аренды и обязал компанию «Взлет» освободить земельный участок на ул. Закавказской.







Ответчик на судебное заседание не пришел. Будет ли он оспаривать решение арбитража, корреспонденту НГС.НОВОСТИ выяснить не удалось: по телефону ООО «Взлет», указанному в базе «СПАРК-Интерфакс», отвечает другая компания.







По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Взлет» зарегистрировано в Новосибирске, эта компания занимается оптовой торговлей пищевыми продуктами, включая рыбу, моллюсков и ракообразных. В качестве совладельцев компании указаны Олег Богданов (45 %) и Дмитрий Виншу (55 %).







А на прошлой неделе ТЦ «Александровский» отсудил у мэрии Новосибирска право на собственный дорожный знак.