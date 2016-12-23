Женщина пыталась спилить часы с руки пилочкой для ногтей

Вчера вечером спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска получили вызов от женщины, которая не могла самостоятельно снять наручные часы.







Спасатели приехали после 22:00. «Квартира в Ленинском районе, женщина молодая», — рассказал начальник МАСС Дмитрий Фокин и добавил, что попытка самостоятельно снять часы с руки у женщины потерпела фиаско.











Избавиться от аксессуара женщина пыталась не только кусачками и пинцетом, но и пилочкой для ногтей. «Приехавшие спасатели отсоединили браслет от циферблата часов, тем самым освободив руку», — пояснили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.







16 декабря спасателям пришлось распилить Кольцо Всевластия, которое застряло на пальце подростка.