Женщина пыталась спилить часы с руки пилочкой для ногтей

Женщина пыталась спилить часы с руки пилочкой для ногтей (фото)

Вчера вечером спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска получили вызов от женщины, которая не могла самостоятельно снять наручные часы.


Спасатели приехали после 22:00. «Квартира в Ленинском районе, женщина молодая», — рассказал начальник МАСС Дмитрий Фокин и добавил, что попытка самостоятельно снять часы с руки у женщины потерпела фиаско.  



Избавиться от аксессуара женщина пыталась не только кусачками и пинцетом, но и пилочкой для ногтей. «Приехавшие спасатели отсоединили браслет от циферблата часов, тем самым освободив руку», — пояснили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.


16 декабря спасателям пришлось распилить Кольцо Всевластия, которое застряло на пальце подростка.

Анна Наумцева
Скриншот и видео youtube.com, канал Виталий Шелков

Прочтений: 27823
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (57)57
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Мэр Новосибирска: каким город станет в 2017 году
28 декабря в прямом эфире НГС мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответит на ваши вопросы
задать вопрос
Губернатор Городецкий: итоги 2016 года
29 декабря в прямом эфире НГС губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий ответит на ваши вопросы
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено