Элитный художник подарил Владимиру Городецкому его портрет 

Элитный художник подарил Владимиру Городецкому его портрет  (фото)

Известный российский художник Никас Сафронов встретил на открытии своей выставки в Новосибирске губернатора Владимира Городецкого и подарил ему портрет.


Выставка работ заслуженного художника РФ, который знаменит в том числе изображением российских знаменитостей в неожиданных образах, открылась 22 декабря в Новосибирском государственном художественном музее. На открытии побывал в том числе Владимир Городецкий. Никас подарил главе региона его портрет — голова губернатора изображена на оранжевом фоне. 


Ранее Никас рисовал Аллу Пугачеву в образе Мадонны, Владимира Путина в костюме времен Франциска I, Филиппа Киркорова в напудренном парике и др. Также Никас Сафронов выпустил серию картин, где кошки наряжены в старинные платья и костюмы.    


На выставке в Новосибирске представлены более 150 работ: это живопись и графика. Билет стоит 300 руб. Первые посетители уже поделились своими впечатлениями в социальных сетях. 


 «Невероятный человек, творец, создающий великолепные работы!» — пишет восхищенная жительница Новосибирска. Сам Никас Сафронов тоже опубликовал фото из новосибирского ресторана и подписал, что дает интервью.


«Новосибирскую область по праву можно назвать одним из культурных центров страны с богатыми художественными традициями, и проведение выставки такого художника, как Никас Сафронов, способно окрасить культурную жизнь региона новыми красками», — сказал на открытии выставки работ Сафронова министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников.


Ранее в Новосибирске проходила выставка картин из керамики, сделанных художником из Армении.

Ксения Евдокимова
Фото пресс-службы правительства НСО (1), instagram.com

Прочтений: 6634
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (30)30
Добавить комментарийВсе комментарии
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Мэр Новосибирска: каким город станет в 2017 году
28 декабря в прямом эфире НГС мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответит на ваши вопросы
задать вопрос
Губернатор Городецкий: итоги 2016 года
29 декабря в прямом эфире НГС губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий ответит на ваши вопросы
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено