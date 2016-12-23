Элитный художник подарил Владимиру Городецкому его портрет 

Известный российский художник Никас Сафронов встретил на открытии своей выставки в Новосибирске губернатора Владимира Городецкого и подарил ему портрет.





Выставка работ заслуженного художника РФ, который знаменит в том числе изображением российских знаменитостей в неожиданных образах, открылась 22 декабря в Новосибирском государственном художественном музее. На открытии побывал в том числе Владимир Городецкий. Никас подарил главе региона его портрет — голова губернатора изображена на оранжевом фоне.





Ранее Никас рисовал Аллу Пугачеву в образе Мадонны, Владимира Путина в костюме времен Франциска I, Филиппа Киркорова в напудренном парике и др. Также Никас Сафронов выпустил серию картин, где кошки наряжены в старинные платья и костюмы.





На выставке в Новосибирске представлены более 150 работ: это живопись и графика. Билет стоит 300 руб. Первые посетители уже поделились своими впечатлениями в социальных сетях.





«Невероятный человек, творец, создающий великолепные работы!» — пишет восхищенная жительница Новосибирска. Сам Никас Сафронов тоже опубликовал фото из новосибирского ресторана и подписал, что дает интервью.





«Новосибирскую область по праву можно назвать одним из культурных центров страны с богатыми художественными традициями, и проведение выставки такого художника, как Никас Сафронов, способно окрасить культурную жизнь региона новыми красками», — сказал на открытии выставки работ Сафронова министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников.





Ранее в Новосибирске проходила выставка картин из керамики, сделанных художником из Армении.