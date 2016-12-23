Оставшимся без родителей детям резко подняли ежемесячные выплаты 

​В Новосибирской области по инициативе прокурора повысили на 27 % выплаты детям, которые живут без родителей.





«С 1 января 2017 года размер выплат для детей, находящихся под опекой или попечительством, в возрасте до 6 лет составит 9030 руб. и 10 733 руб. — для тех, кому от 6 до 18», — рассказали в пресс-службе прокуратуры НСО.







«Это инициатива старшего помощника прокурора области Елены Зерняевой и прокурора области Владимира Фалилеева», — уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе надзорного ведомства.







Размер выплат с 2013 года составлял 7070 руб. и 8403 руб. соответственно, каждый год он индексировался на 2,02 %, отметили в прокуратуре.





Областной прокурор заметил 22 декабря на сессии Заксобрания региона, что из-за инфляции коэффициент индексации выплат пора повысить.







Депутаты облпарламента при принятии в окончательном третьем чтении закона об областном бюджете учли эту поправку прокурора области и повысили коэффициент индексации выплаты с 2,02 до 2,58, сообщили в пресс-службе ведомства.







Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали, что до конца 2016 года областные власти дополнительно направят 994,5 млн руб. на то, чтобы долг по социальным выплатам населению не перешел на следующий год. Большая часть этих денег — 185,9 млн руб. — пойдет на ежемесячные выплаты многодетным семьям.







152,8 млн руб. власти дополнительно потратят на то, чтобы компенсировать расходы на оплату услуг ЖКХ ветеранам труда Новосибирской области. 135,3 млн руб. пойдут на субсидии по оплате услуг ЖКХ для других категорий населения. Еще 91,8 млн руб. предназначены для выплаты детских пособий.