​«Экспресс-пригород» снова меняет расписание и отменяет вечернюю электричку до Академгородка 

«Экспресс-пригород» снова меняет расписание и отменяет вечернюю электричку до Академгородка 

Из-за спада пассажиропотока в новогодние праздники в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги меняется расписание электричек на всех направлениях.


С 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года пригородные поезда будут ходить по графику выходного дня. «Кроме того, отменяется ряд электропоездов. "Экспресс-пригород" просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании», — попросила сегодня, 23 декабря, пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.


31 декабря отменяется электропоезд № 6327 «Новосибирск-Главный – Коченево», который отправляется со станции Новосибирск-Главный в 21:26, и электропоезд на популярном южном направлении № 6631 «Новосибирск-Главный – Искитим», который отправляется со станции Новосибирск-Главный в 22:28 и идет через Академгородок.


1 января отменяется электричка № 6334 «Коченево – Новосибирск-Главный», которая отправляется со станции Коченево в 7:17, электричка № 6630 «Искитим – Новосибирск-Главный» с отправлением со станции Искитим в 5:12 и № 6520 «Жеребцово – Новосибирск-Главный» отправлением со станции Жеребцово в 5:36.


Последние серьезные изменения в расписании пригородных электропоездов случились совсем недавно, 11 декабря.

Анна Наумцева
Фото Александра Ощепкова

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