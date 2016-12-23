Утренние пробки снизились до 7 баллов — большой затор только на Большевистской

​Утром 23 декабря на дорогах Новосибирска из-за морозов оказалось достаточно свободно — пробки не превышают 7 баллов.


«Непривычно легко проехать можно сейчас по ул. Богдана Хмельницкого. По направлению в центр на магистрали всего 6 баллов, что на 3 балла ниже обычного», — сообщил в 8:30 сервис Яндекс.Пробки.


Наиболее загруженными магистралями утром оказались Гусинобродское шоссе, ул. Никитина, ул. Кошурникова (от ул. Никитина до ул. Федосеева). Ул. Большевистская стоит в пробке от ЖК «Европейский берег» до Речного вокзала. 


Утренние пробки снизились до 7 баллов — большой затор только на Большевистской (схема)


Плотное движение на ул. Кирова в Октябрьском районе, на ул. Танковой — в Калининском и в районе ЖК «Кедровый» — в Заельцовском. 


На левом берегу наблюдаются заторы в районе пл. Труда, Винаповский мост загружен всего на треть.


Утренние пробки снизились до 7 баллов — большой затор только на Большевистской (схема)


НГС.НОВОСТИ вчера проследили, как город пережил первый день декабрьских морозов. В «Ассоциации таксомоторных предприятий НСО» заметили, что спрос на такси у горожан увеличился примерно на 30 %. А дороги утром были загружены сильнее — пробки оценивались на 8 баллов. 

Ольга Власова
Скрин yandex.ru/maps

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