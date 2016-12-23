​Популярная новосибирская группа сняла клип с трамваем № 13 

Популярная новосибирская группа сняла клип с трамваем № 13  (видео)


Популярная новосибирская рок-группа «Коридор» презентовала в кабаре-кафе «Бродячая собака» клип на песню «Время еще есть» из нового одноименного альбома. 


«Мы показали клип на концерте группы в "Собаке". В это время еще там проходил еще день рождения директора "Коридора" Марии. Так совпало», — рассказал продюсер рок-коллектива и выпуска клипа, а также владелец кабаре-кафе «Бродячая собака» Юрий Евдокимов.


В клипе в главной роли снялся известный актер театра «Красный факел» Николай Соловьев, также попал в кадр легендарный новосибирский трамвай № 13. Юрий Евдокимов особо отметил, что главный герой в сюжете не просто бредет по городу, а с определенным смыслом. Имеет свой смысл и появление в кадре 13-го трамвая. Правда, объяснить этот своеобразный ребус продюсер клипа и группы отказался, сославшись на то, что пусть каждый вложит в сюжет свою идею.


Популярная новосибирская группа сняла клип с трамваем № 13  (видео)


Видеоклип на песню «Время еще есть» снимал с начала ноября известный новосибирский фотограф Валентин Копалов. «Мы постоянно спорили с ним. По разным мелочам: даже какой стул в кадре оставить. И в итоге дважды переделывали видео. Первый вариант нам не понравился — там Коля (Николай Соловьев — И.К.) открывает дверь раньше времени», — вспомнил рабочий процесс Евдокимов. 


Съемочный бюджет, как пояснили создатели видео, был очень невысоким — деньги тратились только на самое необходимое. В съемках были задействованы люди, знавшие друг друга и работавшие практически бесплатно. Какие-то минимальные деньги взял за аренду сцены и ДКЖ.



Илья Калинин
Фото автора
Видео youtube.com, канал «Группа Коридор»

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