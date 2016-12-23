​Мэрия потеряла документы на дорогу и проиграла «Дискусу» в суде 33 миллиона

Мэрия потеряла документы на дорогу и проиграла «Дискусу» в суде 33 миллиона

Арбитражный суд НСО рассмотрел иск мэрии Новосибирска к ООО «Дискус-строй» о взыскании долгов за землю и встречный иск застройщика к городским властям о возмещении стоимости дороги на Плющихинском жилмассиве — выяснилось, что часть документов потеряли.


Об этом говорится в решении суда, опубликованном в системе «Электронное правосудие». Полный текст решения опубликован 20 декабря.


В рамках этого дела мэрия Новосибирска взыскивала с «Дискуса» более 55,56 млн руб. долга по аренде трех земельных участков общей площадью 9,4 га для строительства многоквартирных домов. После начала рассмотрения иска мэрии застройщик подал к городским властям встречный иск. В нем «Дискус-строй» потребовал выплатить ему более 88,85 млн руб. за строительство 1 км дороги на Плющихинском жилмассиве.


Как указано в решении суда, «Дискус» и мэрия в 2005 году договорились о строительстве участка магистрали по ул. Волочаевская. К 2006 году дорога была построена и передана городу — ее обслуживает МКУ «ДЭУ № 1», по ней проходят маршруты общественного транспорта, оборудованы остановки.


«Мэрия города Новосибирска подтвердила факт передачи автомобильной дороги в муниципальную собственность, однако <…> документы по исполнению договора строительного подряда от 21.12.2005 утрачены», — говорится в решении суда.


Несмотря на отсутствие части документов, застройщик предоставил в суд заключение ГБУ «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области», которое подтвердило «соответствие цены на выполненные работы и соответствие локальным сметным расчетам». «Дорога была построена за счет собственных средств и расходы были значительными», — подтвердили эксперты.


Суд поддержал требования обеих сторон и сделал взаимозачет — в результате мэрия осталась должна застройщику более 33 млн руб. Решение первой инстанции в силу еще не вступило.


20 декабря «КоммерсантЪ» сообщал о том, что группа компаний «Дискус» урегулировала с мэрией Новосибирска долги по аренде земельных участков, которые на начало 2016 года составляли более 260 млн руб. Со ссылкой на главу компании Алексея Джулая издание сообщило, что «никто никому почти не должен». Кроме того, главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов подтвердил, что «Дискус» занимается развитием транспортной инфраструктуры жилмассива за свой счет, в том числе в счет погашения бывшей задолженности.


Вчера НГС.НОВОСТИ сообщали о петиции жителей Плющихинского жилмассива, которые из-за пробок каждое утро не могут выехать из микрорайона по два часа — обеспокоенные жители попросили городские власти построить еще один выезд с Плющихинского жилмассива. 

Михаил Руднев
Фото Александр Ощепкова

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