​Похолодание на 25 градусов, «7-й микрорайон» и другие главные новости

Похолодание на 25 градусов, «7-й микрорайон» и другие главные новости

Дайджест главных событий 22 декабря по версии НГС.


• В Новосибирск пришли последние серьезные морозы этого года, причем пришли резко — за сутки похолодало на 25 градусов — и благодаря этому застали многих горожан врасплох. НГС проследил за жизнью замороженного города в режиме онлайн.


• Рядом с пятым и шестым микрорайонами уже почти начали строить седьмой — уже готовят площадку. Корреспондент НГС выяснил у строителей, когда ждать новый жилмассив и как там будут выглядеть дома.


• Рядом все с теми же «Родниками» открылся третий гипермаркет товаров для ремонта «Леруа Мерлен». В нем есть несколько новых фишек, например, девушки-велкомеры и «более логичное» расположение отделов.


• Самым интересным для читателей НГС происшествием стала авария с участием внедорожника «Гелендваген» и скромной «Тойоты Приус». А все из-за того, что колее на дороге без разницы сколько стоит авто — выкинет, не успеешь и глазом моргнуть.

Марк Волков
Фото Ольги Бурлаковой

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