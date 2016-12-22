На месте самого первого «Трэвэлерс кофе» открылась «кофейня для шпионов»

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​На первом этаже бизнес-центра на Красном проспекте, 86«б» заработала кофейня новой новосибирской сети Organic Coffee с необычной конфигурацией выходов, позволяющей при желании уйти из помещения незамеченным.









Новое заведение занимает два этажа, причем на втором уровне, где расположена большая часть посадочных мест, имеется отдельный выход, что предоставляет для посетителей этого кафе весьма редкую для Новосибирска возможность войти в главный вход и покинуть помещение незаметно для наблюдателей снаружи. По словам руководителя заведения Евгения Михиенко, в то время, когда на этом месте работал «Трэвэлерс кофе», выход на втором этаже физически существовал, но считался пожарным и не использовался.









Organic Coffee это проект ресторатора Анатолия Черного, который собирается открыть в Новосибирске порядка 10 кофеен под этим брендом. Сеть работает в редком для Новосибирска формате кофейни и гастрономического бара.









Ранее здесь работало заведение Traveler's Coffee, и это была первая отдельная кофейня, которую под этим брендом открыл его создатель — американец Кристофер Тара-Браун еще в 2001 году. Заведение было закрыто, поскольку его тогдашнего владельца — компанию «Трэвэлерс кофе Новосибирск» не устроили условия аренды.





Сеть Traveler's Coffee потеряла в этом году в Новосибирске целый ряд заведений. Помимо кофейни на Красном проспекте, 83 были закрыты, например, кофейни в ТРЦ «Аура», в Академгородке (Морской проспект), на месте которых уже появились новые кофейни с другими названиями. Впрочем, были и открытия, так на пл. Маркса заработало заведение с самообслуживанием и более низкими ценами.



Новое заведение — далеко не первая кофейня в этом районе. В том же здании работает, например Blackwood Coffee Roastery, а в здании через дорогу заведения сетей Kuzina и Shurubor coffeeshop.