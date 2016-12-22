Рядом с «Родниками» готовят землю под «7-й микрорайон»

В Новосибирске начали готовить площадку для строительства жилого района «Приозерный» или, как его называют сами строители, «7-го микрорайона».





В Калининском районе, рядом с микрорайоном «Родники», с северной стороны ул. Краузе компания «Энергомонтаж» начала освоение земельной площадки под будущее строительство жилого района «Приозерный» или, как говорят сами рабочие на строительной площадке, «Седьмого микрорайона».







Проектные работы находятся в стадии завершения, подтвердил сегодня, 22 декабря, корреспонденту НГС гендиректор компании «Энергомонтаж» Иван Сидоренко.











На паспорте объекта в настоящий момент указано, что планируется строительство трех 17-этажных жилых домов с общественными помещениями: два дома по 340 квартир, один — 200-квартирный. Однако в «Энергомонтаже» пока не комментируют ни сам проект, ни сроки реализации — публичная презентация намечена на конец зимы – весну 2017 года.









Подготовительные работы идут за счет средств компании без привлечения инвестиций от дольщиков, уточнили в «Энергомонтаже».







Информация о строящемся на месте будущего микрорайона 17-этажном объекте появилась и в 2ГИС. Дому присвоен строительный адрес Краузе, 13. По словам местных жителей, активные работы здесь начались в конце нынешнего лета. Ранее здесь был огромный, поросший сорной травой пустырь, а в 90-е годы пашинские хозяйства здесь выращивали кукурузу и подсолнухи для корма скоту.







На место будущего строительства уже завезли панельные блоки





Справка: Компания «Энергомонтаж» — одна из крупнейших новосибирских строительных компаний. Основана в 1992 году. Занимается застройкой жилмассива «Родники» (6-й микрорайон) в Калининском районе.

