Рядом с «Родниками» готовят землю под «7-й микрорайон»

В Новосибирске начали готовить площадку для строительства жилого района «Приозерный» или, как его называют сами строители, «7-го микрорайона».


В Калининском районе, рядом с микрорайоном «Родники», с северной стороны ул. Краузе компания «Энергомонтаж» начала освоение земельной площадки под будущее строительство жилого района «Приозерный» или, как говорят сами рабочие на строительной площадке, «Седьмого микрорайона».


Проектные работы находятся в стадии завершения, подтвердил сегодня, 22 декабря, корреспонденту НГС гендиректор компании «Энергомонтаж» Иван Сидоренко.



На паспорте объекта в настоящий момент указано, что планируется строительство трех 17-этажных жилых домов с общественными помещениями: два дома по 340 квартир, один — 200-квартирный. Однако в «Энергомонтаже» пока не комментируют ни сам проект, ни сроки реализации — публичная презентация намечена на конец зимы – весну 2017 года.


Рядом с «Родниками» готовят землю под «7-й микрорайон» (видео)


Подготовительные работы идут за счет средств компании без привлечения инвестиций от дольщиков, уточнили в «Энергомонтаже».


Информация о строящемся на месте будущего микрорайона 17-этажном объекте появилась и в 2ГИС. Дому присвоен строительный адрес Краузе, 13. По словам местных жителей, активные работы здесь начались в конце нынешнего лета. Ранее здесь был огромный, поросший сорной травой пустырь, а в 90-е годы пашинские хозяйства здесь выращивали кукурузу и подсолнухи для корма скоту.


На место будущего строительства уже завезли панельные блоки
На место будущего строительства уже завезли панельные блоки


Справка: Компания «Энергомонтаж» — одна из крупнейших новосибирских строительных компаний. Основана в 1992 году. Занимается застройкой жилмассива «Родники» (6-й микрорайон) в Калининском районе.

Андрей Ткачук
Фото и видео Владимира Данилова

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