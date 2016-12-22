​Стала известна длительность и стоимость новогоднего фейерверка на площади Ленина

Власти Новосибирска заключили контракт на фейерверк, который запустят в новогоднюю ночь возле главной елки города.







Фейерверк начнется в 23:59, его запустит компания «Большой праздник».







«Он будет длиться не менее пяти минут. Сейчас пишется программа по количеству залпов. Мы уже запускаем салюты не первый год в новогоднюю ночь, очень много всегда зрителей», — рассказал НГС.НОВОСТИ генеральный директор «Большого праздника» Сергей Семенов.







Гендиректор отметил, что салют будут запускать из Первомайского сквера.







В контракте, который находится в документах госзакупок, указано, что стоимость фейерверка составила 300 тыс. руб. «Большой праздник» должен будет не только устроить салют, но и обеспечить безопасность при его запуске.







Подготовка к празднику в центре Новосибирска началась 1 декабря.