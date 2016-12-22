Открылся третий ​«Леруа Мерлен» с новым расположением отделов и особыми запахами

В Новосибирске открылся третий «Леруа Мерлен», который заметно отличается от первых двух — сотни покупателей атаковали гипермаркет уже в первый час.







Сегодня, 22 декабря, в Калининском районе в мкрн «Родники» открылся третий в Новосибирске гипермаркет «Леруа Мерлен». Новый гипермаркет строительных и отделочных материалов построили меньше чем за год. Подрядчиком в строительстве выступала компания «Энергомонтаж», построившая собственно и мкрн «Родники», жители которого и стали сегодня первыми посетителями.









Инвестиции в открытие составили порядка 1,6 млрд руб., что сопоставимо с инвестициями в открытие «Леруа» на Фабричной 2 года назад, рассказал НГС.НОВОСТИ региональный директор «Леруа Мерлен» Евгений Лысенко. Второй «Леруа» еще, кстати, не окупился, подтвердил г-н Лысенко, но акционеры ждут этого уже в следующем году.









Гипермаркет разместился по соседству с «Лентой» на «Родниках». Добираться сюда лучше, конечно, на автомобиле. Есть большая парковка на 580 мест. На общественном транспорте можно доехать на маршрутках № 34 или 24 до «Ленты» и дальше пройти до «Леруа» примерно 500 м пешком.











Общая площадь третьего «Леруа» — примерно 15 700 кв. м, из них 10 240 кв. м — торговый зал. Количество наименований товаров — 30 860 позиций. По словам регионального директора «Леруа Мерлен» Евгения Лысенко, все три гипермаркета в Новосибирске, как по количеству товаров, так и по торговым площадям, примерно сопоставимы, чуть больше площадей и товарных позиций в гипермаркете на Фабричной.











Внешне, с улицы, новый «Леруа» ничем не отличается от двух предыдущих — в «МЕГЕ» и около Димитровского моста, — но внутри различия есть. Начать с того, что «Леруа» на «Родниках» с самого открытия поставил на вход двух приветствующих каждого посетителя девушек-велкомеров (от слова welcome) — этот новый тренд пришел в индустрию из кафе и ресторанов, где встречать на входе гостя улыбкой уже стало общим правилом. Впрочем, велкомеры появились недавно и в первых двух «Леруа» в Новосибирске.









Одно из главных существенных отличий — в расположении отделов. «Новый "Леруа Мерлен" — это гипермаркет нового стандарта, нового поколения, мы учли опыт предыдущих гипермаркетов, — объяснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор магазина Наталья Новикова. — Поэтому, например, здесь другая логика расположения отделов, более удобная для клиентов, скажем, напротив отдела декора расположен отдел освещения, а не отдел сантехники и кухни. И так далее».











Ценовая политика выстроена по правилу «один город — одна цена», пояснил Евгений Лысенко, поэтому в новом гипермаркете ценники те же, что и в первых двух. Небольшое отличие — в новом «Леруа» есть пока категории товаров, которых нет в первых двух, в частности, новые коллекции лестниц, дверей, а также в отделе освещения.











Кроме того, в отделах появились кнопки «Вызов продавца-консультанта».





Также новый «Леруа» начал использовать ароматерапию и тематическую фоновую музыку в отделах: в отделе «Цветы» поют птички, в секторе продаж электропил пахнет спиленным деревом, там, где триммеры — пахнет травой.





Кое-где появилась видеотрансляция, например в отделе «Кухни» фоном идут тематические ролики. Изменился дизайн кафе — теперь оно выкрашено в бежево-зеленые тона; появился символический уголок для детей в клиентской зоне, где стоят два компьютера с интернетом.











Сейчас «Леруа Мерлен» занимает не менее 30–40 % доли рынка товаров для дома, уверен Евгений Лысенко. «Ситуация в городе изменилась по сравнению с 2014-м, когда мы открывали второй «Леруа». Закрылись некоторые конкуренты — например, Forma в Академгородке и на Димитровском мосту. Поэтому наша доля растет, и с открытием магазина на «Родниках» она еще увеличится», — рассуждает г-н Лысенко. В ближайшие 3–5 лет компания планирует построить в Новосибирске еще два гипермаркета, доведя таким образом свое общее присутствие до пяти магазинов.











«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, люди не перестали заниматься ремонтом, отделкой, строительством. Наоборот, потребление понемногу продолжает расти. Изменился лишь подход — сейчас покупатель более вдумчивый, более разборчивый», — объяснил Евгений Лысенко.







Новый гипермаркет в первую очередь ориентирован на жителей Калининского, Заельцовского и Дзержинского районов, рассказала Наталья Новикова. А конкурентами магазина станут ТД «Колорлон» на ул. Богдана Хмельницкого и ТВК «Большая Медведица» на ул. Светлановская.





За первый час работы нового гипермаркета его посетили несколько сотен покупателей





Справка: Leroy Merlin («Леруа Мерлен») — французская компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Компания была основана в 1923 году во Франции. Первый магазин «Леруа Мерлен» в Новосибирске открылся в 2008 году в составе ТЦ «МЕГА», второй — в 2014-м около Димитровского моста на ул. Фабричная; гипермаркет на ул. Мясниковой, 35 стал третьим в городе и 58-м в России.

