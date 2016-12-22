​В зоопарк привезли кота с большими красивыми глазами и невесту для броненосца

Броненосцы
Броненосцы

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило в очередной раз расширил коллекцию животных — там появились две новые кошки и самка броненосца.


Все животные приехали из Франции. «Небольшая, изящная кошка Жоффруа может показаться похожей на обычную домашнюю кошку. Но ее расцветка, ее нрав и взгляд выдают в ней дикую кошку. Она стала редким животным из-за того, что людям нравился окрас ее шерсти. Еще один новенький — самец кошки маргай, или длиннохвостой кошки. Он составит пару самке, которую мы получили в ноябре прошлого года», — рассказали в зоопарке.

Кошка Жоффруа
Кошка Жоффруа


Также новосибирские специалисты получили от французских коллег самку броненосца. «Это замечательное событие для самца, который жил в одиночестве. Теперь в зоопарке две пары этих животных, и мы надеемся, что у них появится потомство», — говорят в Новосибирском зоопарке. 


Кошка маргай
Кошка маргай


Анна Наумцева
Фото zoonovosib.ru (1, 3), vk.com/novosibirsk_zoo (2)

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