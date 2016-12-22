Новосибирцы завалили соцсети снимками украшенных к Новому году окон

​Новосибирцы активно откликнулись на предложение городских властей поучаствовать в конкурсе на лучшие фотографии новогодних окон в социальных сетях.

#новогоднееокно2016

Фото опубликовано @kudryashmarina

Конкурс стартовал неделю назад. За это время новосибирцы успели выложить в социальные сети более 200 фотографий с хештэгом #новогоднееокно2016. Самая сильная конкуренция — в Instagram, где конкурсанты опубликовали уже 117 фотографий праздничных окон. 

#новогоднееокно2016

Фото опубликовано @infinity_element


Как видно на фотографиях, чаще всего участники конкурса украшают окна причудливыми фигурками из бумаги. Некоторые конкурсанты рисуют на стеклах,

#новогоднееокно2016 #доммолодежипервомайскогорайона

Фото опубликовано Дом_молодежи_Первомайский (@dom_molodeji)

дополняют аппликации «дождиком»,

#новогоднееокно2016

Фото опубликовано Бесчетнова Ксения (@beksi80)

и ради завершенности композиции ставят на подоконники ангелочков и нарядные елки. 

Раз уж украсила окно и услышала о конкурсе от мэрии #новогоднееокно2016 то почему бы не принять участие. Первый раз в жизни участвую в конкурсе😊друзья, поддержите меня, пожалуйста, своим лайком. Ну а если сделаете репост, то + 100500 к карме как говорят)))) #vsco#vscoapp#vscorussia#конкурс#vscomerrychristmas#vscohappynewyear#свеча#ангелы#зима#новосибирск#новыйгод#кновомугодуготова#vscocam#новогоднееокно#декор#новогоднийдекор

Фото опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀PRONSKAYA ALLA (@saltlexx)


#новогоднееокно2016 #скороновыйгод #готовимсякновомугоду #елка #2017 #merrychristmas

Фото опубликовано Ольга, Россия, Новосиб (@yalloosigacheva)

Праздничное настроение уже воцарилось не только в отдельно взятых квартирах, но и в офисах крупных организаций. Например, в компании «2ГИС».

Или в центре «Молодежный», который тоже подошел с фантазией к украшению окон.

На некоторых фотографиях встречаются нетрадиционные новогодние украшения.

А самый надежный вариант набрать побольше «лайков» за фото окна — это посадить на подоконник симпатичного котика, который гармонично вписывается в новогоднюю композицию.

Как ранее сообщали в пресс-центре мэрии Новосибирска, выложить фото для конкурса в социальные сети можно вплоть до 5 января. Именно в этот день организаторы акции (комитет по делам молодежи мэрии Новосибирска и молодежный центр «Пионер») определят победителей. Выиграют те фотографии новогодних окон, которые наберут больше всего «лайков».


«В каждой соцсети определяется победитель. Таким образом, будет выявлено три победителя — во "ВКонтакте", в Instagram и на Facebook, которые получат призы от партнеров акции», — поясняли в пресс-центре мэрии.

Подготовка к новому году 🙈🎅🏼🤶🏼🥂🎄#новогоднееокно2016

Фото опубликовано Alexandra (@alexaivanuha)


#новогоднееокно2016 Украшаем помещение к встрече праздника и чудес #МЦ_Сфера

Фото опубликовано Молодёжный центр "Сфера" (@mz_sfera)


Ольга Хмелевская
Фото instagram.com

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