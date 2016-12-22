Новосибирцы завалили соцсети снимками украшенных к Новому году окон
Новосибирцы активно откликнулись на предложение городских властей поучаствовать в конкурсе на лучшие фотографии новогодних окон в социальных сетях.
Конкурс стартовал неделю назад. За это время новосибирцы успели выложить в социальные сети более 200 фотографий с хештэгом #новогоднееокно2016. Самая сильная конкуренция — в Instagram, где конкурсанты опубликовали уже 117 фотографий праздничных окон.
Как видно на фотографиях, чаще всего участники конкурса украшают окна причудливыми фигурками из бумаги. Некоторые конкурсанты рисуют на стеклах,
дополняют аппликации «дождиком»,
и ради завершенности композиции ставят на подоконники ангелочков и нарядные елки.
Праздничное настроение уже воцарилось не только в отдельно взятых квартирах, но и в офисах крупных организаций. Например, в компании «2ГИС».
Или в центре «Молодежный», который тоже подошел с фантазией к украшению окон.
На некоторых фотографиях встречаются нетрадиционные новогодние украшения.
А самый надежный вариант набрать побольше «лайков» за фото окна — это посадить на подоконник симпатичного котика, который гармонично вписывается в новогоднюю композицию.
Как ранее сообщали в пресс-центре мэрии Новосибирска, выложить фото для конкурса в социальные сети можно вплоть до 5 января. Именно в этот день организаторы акции (комитет по делам молодежи мэрии Новосибирска и молодежный центр «Пионер») определят победителей. Выиграют те фотографии новогодних окон, которые наберут больше всего «лайков».
«В каждой соцсети определяется победитель. Таким образом, будет выявлено три победителя — во "ВКонтакте", в Instagram и на Facebook, которые получат призы от партнеров акции», — поясняли в пресс-центре мэрии.
Ольга Хмелевская
Фото instagram.com