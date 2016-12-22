Новосибирцы завалили соцсети снимками украшенных к Новому году окон

​Новосибирцы активно откликнулись на предложение городских властей поучаствовать в конкурсе на лучшие фотографии новогодних окон в социальных сетях.

#новогоднееокно2016 Фото опубликовано @kudryashmarina Дек 15 2016 в 12:03 PST

Конкурс стартовал неделю назад. За это время новосибирцы успели выложить в социальные сети более 200 фотографий с хештэгом #новогоднееокно2016. Самая сильная конкуренция — в Instagram, где конкурсанты опубликовали уже 117 фотографий праздничных окон.

#новогоднееокно2016 Фото опубликовано @infinity_element Дек 20 2016 в 11:28 PST





Как видно на фотографиях, чаще всего участники конкурса украшают окна причудливыми фигурками из бумаги. Некоторые конкурсанты рисуют на стеклах,

#новогоднееокно2016 #доммолодежипервомайскогорайона Фото опубликовано Дом_молодежи_Первомайский (@dom_molodeji) Дек 21 2016 в 9:46 PST

дополняют аппликации «дождиком»,

#новогоднееокно2016 Фото опубликовано Бесчетнова Ксения (@beksi80) Дек 18 2016 в 5:38 PST

и ради завершенности композиции ставят на подоконники ангелочков и нарядные елки.





#новогоднееокно2016 #скороновыйгод #готовимсякновомугоду #елка #2017 #merrychristmas Фото опубликовано Ольга, Россия, Новосиб (@yalloosigacheva) Дек 15 2016 в 6:37 PST

Праздничное настроение уже воцарилось не только в отдельно взятых квартирах, но и в офисах крупных организаций. Например, в компании «2ГИС».

Или в центре «Молодежный», который тоже подошел с фантазией к украшению окон.

На некоторых фотографиях встречаются нетрадиционные новогодние украшения.

#БухгалтерияБолеетЗаХКСибирь #АМыЭтоХКСибирь #ЯЛюблюХоккей #ХКСибирь #ржд #ССибирьюДоКонца #новогоднееокно2016 #новогоднееокно2017 Фото опубликовано Юля Мамедова (@mamedovayt) Дек 12 2016 в 6:23 PST

А самый надежный вариант набрать побольше «лайков» за фото окна — это посадить на подоконник симпатичного котика, который гармонично вписывается в новогоднюю композицию.

Как ранее сообщали в пресс-центре мэрии Новосибирска, выложить фото для конкурса в социальные сети можно вплоть до 5 января. Именно в этот день организаторы акции (комитет по делам молодежи мэрии Новосибирска и молодежный центр «Пионер») определят победителей. Выиграют те фотографии новогодних окон, которые наберут больше всего «лайков».







«В каждой соцсети определяется победитель. Таким образом, будет выявлено три победителя — во "ВКонтакте", в Instagram и на Facebook, которые получат призы от партнеров акции», — поясняли в пресс-центре мэрии.

Подготовка к новому году 🙈🎅🏼🤶🏼🥂🎄#новогоднееокно2016 Фото опубликовано Alexandra (@alexaivanuha) Дек 15 2016 в 9:01 PST





#новогоднееокно2016 Украшаем помещение к встрече праздника и чудес #МЦ_Сфера Фото опубликовано Молодёжный центр "Сфера" (@mz_sfera) Дек 17 2016 в 2:20 PST



