Геймеру пришлось отдать дорогое виртуальное оружие реальным грабителям

В Красноярске полиция задержала двух мужчин, которые вынудили новосибирского геймера отдать им виртуальные ножи из игры Counter-Strike, угрожая пистолетом.





Нападение случилось в октябре, а поймали подозреваемых вчера, 21 декабря.







«Ими оказались 25-летний и 22-летний жители Красноярска», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО. Пострадавший, 25-летний новосибирец, обратился в полицию и рассказал, что приехал в Красноярск на соревнования по компьютерным играм. Во время турнира он вышел на улицу, где к нему подошли два человека. Они уговорили геймера сесть к ним в автомобиль.







В автомобиле злоумышленники начали угрожать ему пистолетом и потребовали, чтобы он перевел со своего аккаунта игровые атрибуты. В итоге мужчина лишился виртуальных ножей, которые покупал за 27 тыс. руб.







Подозреваемых искали полицейские и войска нацгвардии. Уже возбуждено дело по ст. 162 УК РФ (разбой).





Несколько лет назад НГС рассказывал о преступлении против другого геймера — в феврале 2011 года был найден мертвым мальчик, который увлекался компьютерными играми на деньги.