Геймеру пришлось отдать дорогое виртуальное оружие реальным грабителям

Геймеру пришлось отдать дорогое виртуальное оружие реальным грабителям

В Красноярске полиция задержала двух мужчин, которые вынудили новосибирского геймера отдать им виртуальные ножи из игры Counter-Strike, угрожая пистолетом.


Нападение случилось в октябре, а поймали подозреваемых вчера, 21 декабря.


«Ими оказались 25-летний и 22-летний жители Красноярска», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО. Пострадавший, 25-летний новосибирец, обратился в полицию и рассказал, что приехал в Красноярск на соревнования по компьютерным играм. Во время турнира он вышел на улицу, где к нему подошли два человека. Они уговорили геймера сесть к ним в автомобиль.


В автомобиле злоумышленники начали угрожать ему пистолетом и потребовали, чтобы он перевел со своего аккаунта игровые атрибуты. В итоге мужчина лишился виртуальных ножей, которые покупал за 27 тыс. руб.


Подозреваемых искали полицейские и войска нацгвардии. Уже возбуждено дело по ст. 162 УК РФ (разбой). 


Несколько лет назад НГС рассказывал о преступлении против другого геймера — в феврале 2011 года был найден мертвым мальчик, который увлекался компьютерными играми на деньги.

Елена Громкова
Фото AndreyPopov (EssentialsiStock)

Прочтений: 10853
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (64)64
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Мэр Новосибирска: каким город станет в 2017 году
28 декабря в прямом эфире НГС мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответит на ваши вопросы
задать вопрос
Губернатор Городецкий: итоги 2016 года
29 декабря в прямом эфире НГС губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий ответит на ваши вопросы
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено