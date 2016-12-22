Жители крупного микрорайона не могут выехать из него по 2 часа каждое утро

Жители крупного микрорайона не могут выехать из него по 2 часа каждое утро

​Жители Плющихинского жилмассива в Новосибирске пожаловались, что в утренний час пик не могут по два часа выехать из микрорайона по единственной дороге.


Обеспокоенные жители создали в интернете петицию, в которой просят власти города построить еще один выезд из микрорайона. «От конечной остановки "Виталия Потылицына" и до Лазурной это все расстояние около 2–3 км. Начиная от 6:30 и до 11 утра, автобусы могут встать и стоять, ведь чтобы выехать от конечной остановки и до Лазурной хотя бы, у людей уходит час-два. Люди и по дворам ездят, и пытаются объехать по проселочной дороге, но там нет асфальта, и сейчас ее заметает. У нас одна дорога на 100 домов, на 50 тыс. жителей сейчас всего лишь 4 полосы туда и обратно», — рассказала одна из создательниц петиции Александра Зарубина.


Девушка рассказала, что машины «скорой помощи» не всегда могут выехать из микрорайона, даже по встречной полосе, при том, что дорогу чистят и снег вывозят.


Жители хотели бы, чтобы им построили вторую дорогу — продолжили ул. Виталия Потылицына до ул. Высоцкого и Лазурной (оттуда дорога идет на Доватора).


«Мы ждали дорогу в 2017 году, увидели, что выделили 1 млрд на строительство дорог и что нас там нет. Мы хотим обратить на себя внимание властей, что у нас такая ситуация, что невозможно ни машинам, ни "скорым" проехать в час пик», — объяснила смысл петиции Александра.


Жители крупного микрорайона не могут выехать из него по 2 часа каждое утро


По словам девушки, в вечерний час пик пробки меньше: на Лазурной можно простоять около часа. Летом в заторах жители обычно стоят не более 30 минут, но у автомобилистов есть возможность выехать с жилмассива по проселочным дорогам.


Александра добавила, что ближе к лету люди заселятся в 10–12 новых домов в микрорайоне и следующей зимой станет выезжать еще сложнее. Созданную петицию за два дня подписали более 2 тыс. жителей микрорайона.


Ранее жители жаловались в редакцию НГС.НОВОСТИ на ежедневные утренние пробки на МЖК.


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Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова, скриншот yandex.ru/maps

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