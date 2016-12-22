​Мать сбитого КамАЗом ребенка пожаловалась на бездействие полиции

Мама 11-летнего мальчика Галина Хитрина заявила о бездействии следствия и объявила о розыске свидетелей этого происшествия.


Мать сбитого КамАЗом ребенка пожаловалась на бездействие полиции (видео)


«В январе дело собираются приостанавливать. Причину мне не указали. До середины октября, когда возбудили дело, затягивалось все, что можно. Притом, что были сразу предоставлены свидетели — куча народа это видело, и видеозапись была», — пояснила Галина Хитрина, добавив, что ее родных, бывших там же, вообще не допросили, а следователь ей нахамил.


Как сообщили 29 июня НГС.НОВОСТИ, КамАЗ, ехавший со стороны Бердского шоссе по Университетскому проспекту перед главным корпусом НГУ, столкнувшись с микроавтобусом, который ехал навстречу и поворачивал на Ильича, вылетел на тротуар. Здесь находился 11-летний мальчик, который попытался убежать от грузового автомобиля, но не успел.


«Ребенок оказался под разбитой кабиной, придавило его. Залило горячим маслом, травм было очень много…


Компрессионный перелом пяти позвонков, смещение и перелом правой лопатки, травмы костей черепа, сотрясение мозга, травма глаз, ушиб внутренних органов, контузия легких, разорвана печень, отбиты легкие, поджелудочная, многочисленные рваные раны», — перечисляет травмы своего сына Галина, добавив, что лечение все еще продолжается.


Как рассказывает Галина, в этой истории очень много странных моментов: проведено две судмедэкспертизы, которые указывали совершенно разные диагнозы, исчез видеорегистратор микроавтобуса — забрала его якобы жена водителя, чему были свидетели. Также уголовное дело возбудили только в середине октября 2016 года после жалобы в городскую прокуратуру, причем за это время сменился следователь. Кто-то, как еще заметила Галина, забрал видео с уличных камер наблюдения НГУ, представившись адвокатом ребенка, а на нее саму пытались повлиять при помощи ювенальной юстиции.


«Они (следствие. — И.К.) даже виновника еще не выбрали. <…> Мне предлагают вообще забыть о микроавтобусе: он, мол, хороший мальчик и сам потерпевший.


Вот у КамАЗа, мол, нет адвоката, давайте сделаем его виноватым», — рассказала женщина и пояснила, что хотела бы разыскать всех свидетелей этой жуткой аварии, особенно мужчину, который видел найденный на месте аварии видеорегистратор микроавтобуса.


Следователь ОДТП СУ Управления МВД России по Новосибирску Константин Самсонов, который ведет это дело, комментировать что-либо корреспонденту НГС.НОВОСТИ отказался. В пресс-службе полиции области предложили написать им запрос, но на момент подготовки материала ответ на него редакция не получила.



Илья Калинин
Фото предоставлено Новосибирской службой эвакуации «АСТ-54»
Видео предоставлено Галиной Хитриной

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