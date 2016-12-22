Ученые испытали способ избавить говядину от вредных антибиотиков

В Сузунском районе прошли испытания нового биологического препарата, способного повысить иммунитет коров​ и сделать их мясо более безопасным благодаря отказу от антибиотиков.





Препарат разработала компания-резидент ОАО «Технопарка Новосибирского Академгородка» «Сибитек». «Сегодня в Новосибирской области насчитывается 355 тыс. голов крупного рогатого скота. Новый препарат призван уменьшить смертность среди молодняка крупного рогатого скота, повысить массу телят и укрепить их иммунную систему. Надеемся, что это поможет иметь в хозяйствах более здоровых животных с высокой продуктивностью», — рассказал на выездном совещании в селе Шипуново Сузунского района министр сельского хозяйства НСО Василий Пронькин 21 декабря.











Препарат, направленный на повышение иммунитета животных, был испытан в двух хозяйствах района.





Специалисты отметили, что препарат призван заменить антибиотики, он состоит из натуральных компонентов: комбинации молекул рибонуклеиновых кислот и информационных белков природного происхождения.





«Некоторые хозяйства используют антибиотики или гормоны для увеличения веса животных. Это подавляет патогенную флору. Наш препарат выпускается из эмбриональных тканей птицы и может полностью заменить прикормки на основе гормонов и антибиотиков», — пояснили в компании «Сибитек» и добавили, что препарат делает говядину более «здоровой». Кроме того, в компании уверяют, что новый препарат безопасен для человека. «Вы едите куриные яйца, они безопасны? Если не сырые, то да. С говядиной то же самое», — объяснили в «Сибитеке».





Министру показали три подопытных группы телят разного возраста, которым вводили этот биологический препарат в первые дни жизни, а также контрольную группу, которой препарат не вводили. Телят взвешивали ежемесячно в течение полугода. Опыт показал существенный прирост веса у телят, которые были привиты препаратом всего один раз.











Хозяйства Сузунского района были выбраны для испытания нового биопрепарата, потому что район показывает высокую сохранность поголовья скота. Опыты будут продолжены в более широком масштабе для принятия решений по дальнейшему применению препарата, отметили в правительстве НСО.