Ученые испытали способ избавить говядину от вредных антибиотиков

Ученые испытали способ избавить говядину от вредных антибиотиков

В Сузунском районе прошли испытания нового биологического препарата, способного повысить иммунитет коров​ и сделать их мясо более безопасным благодаря отказу от антибиотиков.


Препарат разработала компания-резидент ОАО «Технопарка Новосибирского Академгородка» «Сибитек». «Сегодня в Новосибирской области насчитывается 355 тыс. голов крупного рогатого скота. Новый препарат призван уменьшить смертность среди молодняка крупного рогатого скота, повысить массу телят и укрепить их иммунную систему. Надеемся, что это поможет иметь в хозяйствах более здоровых животных с высокой продуктивностью», — рассказал на выездном совещании в селе Шипуново Сузунского района министр сельского хозяйства НСО Василий Пронькин 21 декабря.


Ученые испытали способ избавить говядину от вредных антибиотиков


Препарат, направленный на повышение иммунитета животных, был испытан в двух хозяйствах района.


Специалисты отметили, что препарат призван заменить антибиотики, он состоит из натуральных компонентов: комбинации молекул рибонуклеиновых кислот и информационных белков природного происхождения.


«Некоторые хозяйства используют антибиотики или гормоны для увеличения веса животных. Это подавляет патогенную флору. Наш препарат выпускается из эмбриональных тканей птицы и может полностью заменить прикормки на основе гормонов и антибиотиков», — пояснили в компании «Сибитек» и добавили, что препарат делает говядину более «здоровой». Кроме того, в компании уверяют, что новый препарат безопасен для человека. «Вы едите куриные яйца, они безопасны? Если не сырые, то да. С говядиной то же самое», — объяснили в «Сибитеке».


Министру показали три подопытных группы телят разного возраста, которым вводили этот биологический препарат в первые дни жизни, а также контрольную группу, которой препарат не вводили. Телят взвешивали ежемесячно в течение полугода. Опыт показал существенный прирост веса у телят, которые были привиты препаратом всего один раз.


Ученые испытали способ избавить говядину от вредных антибиотиков


Хозяйства Сузунского района были выбраны для испытания нового биопрепарата, потому что район показывает высокую сохранность поголовья скота. Опыты будут продолжены в более широком масштабе для принятия решений по дальнейшему применению препарата, отметили в правительстве НСО.

Анна Наумцева
Фото Александра Ощепкова

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