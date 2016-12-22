«Холидей» открыл в престижном районе винный бутик в виде вагона

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Сегодня, 22 декабря, заработал новый проект группы компаний «Холидей» — винный бутик «Винный вагон».





Магазин занял одно из помещений небольшой галереи специализированных магазинов, который «Холидей» организовал на первом этаже жилого дома на ул. Державина, 1. Как сообщил директор по маркетингу «Холидея» Артем Нонка, в «Винном вагоне» представлено 539 наименований вина и от более чем 400 производителей. Всего же, вместе с крепким алкоголем и одним и тем же вином, но бутылках разного объема, в магазине имеется порядка 1000 наименований напитков











Одним из основных достоинств «Вагона» в «Холидее» считают то, что магазин позволяет познакомиться с полной линейкой продукции целого ряда российских производителей вина, в то время как в обычных супермаркетах (в том числе и в магазинах «Холидей классик») присутствуют, как правило, только наиболее продаваемые позиции. Кроме того, как подчеркнул представитель «Холидея», на ценниках можно найти рекомендации относительно того, с чем это вино лучше употреблять.





Изображения сыра и колбасы в верхнем правом углу — это рекомендация





«Это не руководство к действию, но для непрофессионалов это гораздо лучше, чем полное отсутствие такого рода информации», — считает Артем Нонка







Еще одной особенностью «Винного вагона» можно считать то, что в нем на каждой бутылке есть информация о том, как это вино было оценено в том или ином профессиональном рейтинге (если оно в принципе имеет такие оценки). Всего таких рейтингов 12, среди них Robert Parker, Wine Enthusiast, Wine Spectator Guida Penin и т.д.











Оформление магазина стилизовано под железнодорожный вагон конца XIX века, по бокам кассовой зоны расставлены верстовые полосатые столбы.





Как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, вина распределены не только по странам, но так же как и в случае с российским вином — по регионам производства (Краснодарский край, Крым). Из российского вина полно представлены, например, Alma Valley (от 572 руб. — здесь и далее цена без скидки), «Фанагория» (линейка «Авторское вино» — 373 руб.) и «Ликурия» (хозяйства «Лефкадия») — от 580 руб.







Самое дорогое сухое вино, которое удалось обнаружить в «Винном вагоне», — это итальянская Sassicaia 2011 года за 30 300 руб.







Кроме вина в магазине продается крепкий алкоголь и винные аксессуары — например, бокалы марки Riedel (5670 руб. за пару).











«Винный вагон» — часть нового проекта «Холидея» по развитию целого набора специализированных магазинов.





Сегодня в сегменте винных бутиков, которым, по сути, является «Винный вагон», в Новосибирске работают компании «Септима» (два магазина «Винный клуб "Септима"» и «Кабинет»), а также сеть «Галерея вин» (10 магазинов).





«Холидей» не первый из ритейлеров, ориентированных на массового покупателя, кто пытается торговать дорогим вином. Так, у французской сети «Ашан» в России есть в Москве винный бутик «Шато Шано» (это собственная марка «Ашана»), где можно найти образцы, цена на которые приближаются к 10 тыс. евро за бутылку.