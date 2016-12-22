​«Шкода» и «Инфинити» заблокировали трамваи в центре города

Утром 22 декабря в центре Новосибирска «Шкода Фабиа» и «Инфинити» попали в ДТП и на час остановили движение трамваев.


Машины ехали по трамвайным путям ул. Серебренниковской.


«Infiniti QX56 остановилась в плотном потоке, а Skoda Fabia остановиться не успела и ударила "Инфинити"», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Авария случилась в 8 утра недалеко от ул. Каинская, автомобили перед этим ехали с Ипподромской в сторону Октябрьской магистрали.


ДТП заблокировало движение трамваев, примерно час они не могли проехать, около 5-7 стояли в ряд. Машины убрали с путей около 9 часов, добавили в «Автоспасе».


«Шкода» и «Инфинити» заблокировали трамваи в центре города (фото)


«Шкода» и «Инфинити» заблокировали трамваи в центре города (фото)


В начале декабря НГС писал о том, как  в Ленинском районе трамваи встали из-за застрявшей на путях иномарки, которая попыталась объехать пробку на ул. Титова. 


Внимание, новая рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте свои фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus

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