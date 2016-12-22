​Новосибирцы сделали из автозапчастей огромного пирата с попугаем (обновлено) 

Сварщики из Новосибирска собрали из старых запчастей пирата высотой 2,5 метра и установили его в Матвеевке.







Вес скульптуры около 300 кг, она закреплена на постаменте. «Поставили в общественном месте, на улице, идущей вдоль реки. Там бывает много рыбаков. До этого ставили робота-трансформера в Октябрьском районе, у планетария и в других частях города», — рассказал представитель компании сварка54.рф Вадим Масляков.







По его словам, на изготовление одноногого пирата с попугаем на плече ушло около 7 рабочих дней. В Матвеевке его установили в прошлое воскресенье. «Использовали автомобильные запчасти и куски металла, которые оставались у наших соседей. Они делают железные двери», — рассказал мастер НГС.НОВОСТИ 22 декабря.







Дополнение: После выхода новости читатель НГС прислал в редакцию фото, которое он сделал во Владивостоке. «Сфотографировал в рыбном порту, тоже из запчастей, в высоту метра 2,5. Кто сделал не знаю, но доступа в порт простым людям нет, и никто ни видит творение», — сообщил читатель Артем.











