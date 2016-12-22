Прокуроры защитили от вырубки лес с историей «в несколько тысячелетий»

Прокуроры защитили от вырубки лес с историей «в несколько тысячелетий»

​Прокуратура Новосибирской области через суд добилась отмены строительства в лесу возле клиники Мешалкина и обязала мэрию охранять его.


Проверку законности строительства около клиники Мешалкина прокуратура начала после обращения живущих рядом горожан. Прокуроры выяснили, что на земельном участке площадью 36 690 кв. м в юго-восточной части Новосибирска запланировано капитальное строительство — медицинский центр.


«Прокурор установил, что это приведет к вырубке произрастающего на нем лесоболотного комплекса, формирование которого продолжалось несколько тысячелетий», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.


При этом мэрия города лишила участок леса юридического статуса, из-за этого его планировали застроить и вырубить на нем защитные леса. В сентябре Центральный районный суд признал незаконным «бездействие мэрии города по включению земельного участка в материалы лесоустроительных работ».


Власти подали апелляцию, однако в начале декабря Новосибирский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Прокуроры не только предотвратили вырубку деревьев, но и обязали через суд городские власти охранять лес возле клиники Мешалкина, добавили в прокуратуре.


Ранее в ​Новосибирском НИИ им. академика Мешалкина рассказывали, что из-за решения суда причислить территорию у клиники к лесной зоне инновационный проект «Зеленая долина» растерял инвесторов.

Ксения Евдокимова
Фото организаторов пикета против застройки леса

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