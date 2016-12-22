Женщина отсудила 100 тысяч у РЖД за падение на катке

​В Новосибирске женщина, упавшая на открытом катке спортивного комплекса «Локомотив», отсудила 100 тыс. руб. у филиала ОАО «РЖД» за сломанную лодыжку.





Как пояснили в Новосибирском областном суде, 8 января 2016 года женщина упала на катке спортивного комплекса «Локомотив», зацепившись о наледь зубцом конька. При падении женщина получила травму ноги, попала в больницу и перенесла несколько операций. Из-за травмы женщина долгое время не могла работать, полноценно ходить и ухаживать за двумя маленькими детьми.





Сумму компенсации морального вреда женщина оценила в 100 тыс. руб. Взыскать ее она попросила с трех ответчиков — мэрии Новосибирска, МАУ СДЮСШОР «ЦЗВС» и Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».







Но позже Первомайский районный суд разобрался, что ответчиком по этому делу должен быть только филиал РЖД. Именно этой организации принадлежал открытый каток, когда женщина получила травму на нем (уже позже этот каток передали муниципалитету).





В решении Первомайского районного суда уточняется, что женщина упала, пока шла по дорожке от ледовой площадки к пункту проката коньков.





Также пострадавшая предоставила фотографии, которые подтверждают, что на дорожке были наледь и снег.







В документах суда уточняется, что врачи обнаружили у женщины закрытый перелом правой лодыжки со смещением и подвывих стопы. Пострадавшей сделали две операции и рекомендовали сделать еще одну через 8 месяцев, чтобы извлечь удерживающие металлоконструкции. Также женщина рассказала суду, что из-за лечения она была вынуждена тратить деньги на услуги няни для маленьких детей и на такси до поликлиники.







В сентябре Первомайский районный суд Новосибирска частично удовлетворил требования женщины и взыскал с ОАО «РЖД» компенсацию морального вреда — 100 тыс. руб.





Расходы на няню и такси суд взыскивать отказался, потому что истица не доказала того, что нуждалась в этих услугах. Позже РЖД пытались обжаловать это решение. Но 20 декабря Новосибирский областной суд оставил его без изменения.







«Компания РЖД не отрицает причастность к этому случаю, потому что на момент совершения этого несчастного случая РЖД являлась балансодержателем [катка] и несла ответственность за последствия [инцидента] <...> Обжалование решения суда первой инстанции не связано с тем, что мы считаем себя непричастными <…> Компания была несогласна с суммой компенсации, которую требовала истица <…> Компания РЖД считает, что сумма была завышена», — пояснили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.







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