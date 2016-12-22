​В Новосибирске разыскивают кадры со свадеб на фоне культового здания в центре

В Новосибирске разыскиваются неизвестные фотографии здания Дворца бракосочетания, которые были сняты до его открытия в 1966 году.







Молодожены у Дворца бракосочетания, 1980-е годы







Кадры нужны для выставки про историю двух исторических зданий, она откроется в конце января в музее Центрального района.





«Два учреждения с разницей в юбилеях в полгода — это Дворец бракосочетания и магазин для новобрачных "Весна" — единственный был в городе, к сожалению, не дожил до наших дней. Он находился на Гоголя, 1, где сейчас Сбербанк, он весь первый этаж занимал. Было место достаточно культовое для СССР, там можно было купить дефицитные товары. Поэтому ушлые люди иногда специально подавали заявление в загс, чтобы получить талончик и купить какой-то дефицит там», — рассказала директор районного музея Наталья Шкурыгина.







Организаторы выставки решили попросить новосибирцев помочь в поиске материалов по истории Дворца бракосочетания, которому 17 декабря исполнилось 50 лет, и «Весны», которой было бы 50 лет летом 2017 года.







«Фото, вещи, видеозаписи, пригласительные билеты, мужские и женские свадебные наряды — все они станут ценными экспонатами новой выставки»,





- пояснили в Музее города Новосибирска, добавив, что специалисты также смонтируют фильм.







Для архива нужны фотографии молодоженов с друзьями и родственниками на фоне города Новосибирска, Красного проспекта и ул. Гоголя, в дверях Дворца бракосочетания или выходящих с покупками из магазина «Весна».







Наталья Шкурыгина пояснила, что особенно ценными были бы фотографии здания, где сейчас расположен Дворец бракосочетания до его открытия.







У Дворца бракосочетания, 1970-е годы







«Интересна сама история его создания, это здание претерпело уже три реконструкции. Оно принадлежало штабу СибВО, в 1966 году у него резко изменилось назначение, в нем решили сделать Дворец бракосочетания.







К сожалению, мы пока не можем найти фотографию старого здания,







только уже первого Дворца бракосочетания», — объяснила Шкурыгина, отметив, что надежда найти эти фотографии мала из-за того, что фотоаппараты были тогда плохо распространены.







Дворец бракосочетания, 1988 год







Отдельный интерес у организаторов вызывают пригласительные билеты в «Весну» — в них отмечалось, что покупали молодожены.







«Это сейчас практически в любом торговом центре есть отделы свадебных нарядов и аксессуаров. А тогда такой магазин был только один в городе. Фата, свадебное платье, костюмы жениха, там даже посуда продавалась, хрусталь дефицитный, ковры, обувь, нижнее белье, парфюмерия, косметика», — заметила Шкурыгина.







Оформление витрин магазина «Весна» для конкурса





Первый коллектив магазина «Весна», 1960-е годы





Материалы можно принести в музей Центрального района по адресу ул. Романова, 26 до 13 января 2017 года. Отсканированные фотографии или документы можно прислать на электронную почту muzej2012@yandex.ru. Справки по телефону 203-54-79.







Планируется, что выставка откроется ориентировочно 26 января.

