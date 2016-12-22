За сутки в Новосибирске похолодало на 25 градусов

Синоптики зафиксировали особо резкий перепад температуры в Новосибирске и рассказали о рекордах декабря.





Шесть из 35 метеостанций, расположенных на территории региона, сегодня ночью показали температуру около –45 градусов. «В городе тоже произошло резкое понижение температуры. От –6 градусов вчера утром до –31...–32 градусов сегодня.





Таким образом, температура упала на 25 градусов.





Это обусловлено вторжением арктических холодных масс — вчера по нашей области проходил атмосферный фронт со снегопадами, метелями, порывистыми ветрами. Осадки были умеренными: 3–4 мм», — описал ситуацию пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







По его словам, морозы будут крепчать. 23 и 24 декабря ожидается до –35, местами до –45 градусов.





«Кардинальные изменения погоды ожидаются с 25 декабря, когда снова придут снегопады, метели, а столбик термометра поднимется до –20…–25 градусов ночью, а днем будет –8...–15», — говорит Ренад Ягудин.







По итогам двух декад декабря Гидрометцентр уже может говорить о рекордах.





«17 декабря за сутки выпало в Маслянино 12 мм осадков, предыдущий рекорд был в 1984 году — 9 мм. В целом по второй декаде выпало от 12 до 29 мм, что составляет месячную норму осадков. Некоторые станции показывали до трех декадных норм осадков за 10 дней. В Довольном, например, рекорд за столетний период наблюдений — таких снегопадов там еще никогда не фиксировалось», — сообщил синоптик.







Прямо сейчас НГС ведет онлайн-трансляцию того, как Новосибирск переживает резко ударившие морозы.