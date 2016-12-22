​В центре начали строить дом с круглыми стенами и квартирой с собственным подъездом

За Центральным парком на углу ул. Романова и Ольги Жилиной началось строительство 9–15-этажного дома бизнес-класса.


В центре начали строить дом с круглыми стенами и квартирой с собственным подъездом (фото)


Согласно проектной декларации, в доме переменной этажности на ул. Ольги Жилиной, 23 запроектировано 135 квартир площадью от 35,85 до 176,64 кв. м. Большая часть квартир (44) — 3-комнатные, есть также 1- и 2-комнатные, 4-комнатные и 6-комнатные квартиры с высотой потолков 2,85–3,3 м. 


Помимо квартир в здании предусмотрены 59 индивидуальных кладовых площадью 4,11–10,35 кв. м. На первом этаже запроектировано несколько офисов, под домом — паркинг на 84 автомобиля.


Особенностью нового дома станут архитектура и планировки. Так, у дома предусмотрены скругленные углы, а одна из квартир на первом этаже имеет индивидуальный выход на улицу. 


На 14–15-м этажах запроектирована 6-комнатная двухуровневая квартира со вторым светом и открытой верандой площадью 27,36 кв. м.


В центре начали строить дом с круглыми стенами и квартирой с собственным подъездом (фото)


Стоимость 1 кв. м в новом доме установлена на уровне 75–80 тыс. руб. Разрешение на строительство компании «Астера» выдано 1 декабря 2016 года, ввести дом в эксплуатацию планируется в конце 2018 года.


Ближайшие соседи новой стройки — жилой дом на ул. Семьи Шамшиных, 57 от компании «Краснообск.Монтажспецстрой» и ЖК Paradise, который на ул. Журинская, 37 возводит ООО «Брик».


В центре начали строить дом с круглыми стенами и квартирой с собственным подъездом (фото)


Ранее новосибирцы собрались в Первомайском сквере на пикете и выступили с критикой градостроительной политики властей и требованием остановить точечную застройку в городе.


Справка: ООО «Астера» зарегистрировано в ноябре 2016 года и на 100 % принадлежит известному новосибирскому девелоперу Владиславу Крючкову. Другие компании группы Крючкова строят такие объекты, как ЖК MilkHouse, ЖК «Фрунзенский» и «Державинский квартал».

Лиза Пичугина
Иллюстрации с сайта sibirinvest-nsk.ru

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