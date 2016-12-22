«Гелендваген» выбросило из колеи в «Тойоту Приус»
Поздно вечером 21 декабря в Заельцовском районе Новосибирска автомобиль Mercedes-Benz G500 попал в колею, а потом в ДТП.
Авария случилась между пл. Калинина и остановкой «НИИЖТ», рядом с домом № 179/3 по ул. Дуси Ковальчук.
«"Гелендваген" вылетел из колеи, водитель не справился с управлением, автомобиль бросило в припаркованную Toyota Prius», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
Перед аварией «Мерседес» ехал по ул. Дуси Ковальчук со стороны ул. Залесского.
Одним из самых известных ДТП, которые происходили на дорогах Новосибирска из-за колеи, была авария на дамбе ГЭС в феврале 2015 года. Тогда на дамбе Nissan Sunny выбросило на встречную полосу, где он врезался в Toyota Fielder. В ДТП погибли 7-летняя девочка и 39-летний водитель «Тойоты».
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Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus