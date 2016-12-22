Новосибирцы встали в огромные очереди на отогрев авто

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​В Новосибирске в связи с пришедшими морозами резко возрос спрос на отогрев автомобилей.





Сегодня ночью в Новосибирске ударил 30-градусный мороз. Такая погода, судя по прогнозам, продлится до понедельника, а в субботу синоптики ждут до –40 градусов. Сегодня утром в компании STP54, что в Дзержинском районе, НГС.НОВОСТИ сообщили, что спрос на отогрев двигателей с утра подскочил более чем в два раза. Сейчас в очереди стоит почти 50 человек. В связи с повышенным спросом здесь подняли цены на услуги — в обычные дни специалисты STP54 отогревают машины в среднем за 1,2 тыс. руб., сегодня за это придется заплатить 1,5 тыс. руб.







В «Компании по отогреву автомобилей», что рядом с проездом Энергетиков в Ленинском районе, сказали, что спрос также значительно возрос. Клиентов здесь не ставят в очередь, просто не берут заказы. «Еще в 8:30 не брали [заказы], взяли себе объем работы нужный и отключили телефон. Сейчас уже берем, — отметили здесь. — У нас стандарт — 1 тыс. руб. — отогреть двигатель и подзарядить севший аккумулятор. Если свечи залиты и надо их выкручивать, то 1,2 тыс. руб.».











А вот на Северо-Чемском жилмассиве очереди как таковой нет, отметили в компании АБВ: «Заказов сейчас не так много, еще не очень холодно, когда ниже 35 градусов — тогда начинают звонить», — сказали в фирме. Отогреть машину здесь стоит от 1 тыс. руб.







В Автомобильной сервисной службе по отогреву в Калининском районе не стали уточнять, сколько заявок уже приняли диспетчеры, но отметили, что их хватает.





Пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин вчера рассказал НГС.НОВОСТИ, что в регион пришла последняя в этом году длительная волна холода. Морозы особенно усилятся 23 и 24 декабря. Ночью будет до –35 градусов, днем около –23 градусов. Морозы продержатся до 25 декабря. После этого потеплеет — ночью будет –10…–15 градусов, днем от –1…–7 градусов.





16:19





Спасатели новосибирской Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) сегодня днем пришли на помощь родителям ребенка, который оказался в холод закрытым в машине. Родители на улице дожидались спасателей, которые открыли автомобиль. Подробности происшествия начальник МАСС Дмитрий Фокин обещал уточнить позже.





Оказалось, что инцидент произошел в Центральном округе в 13:40. По словам Дмитрия Фокина, девушка посадила своего 1,5-годовалого ребенка в удерживающее кресло в машине Toyota RAV4. Когда она закрыла пассажирскую дверь, та самопроизвольно заблокировались.





Прибывшие на вызов спасатели МАСС аккуратно разблокировали двери Toyota RAV4 и передали ребенка встревоженной матери. В медпомощи ребенок не нуждался, он не успел замерзнуть, потому что машина стояла на прогреве, резюмировал начальник МАСС.







Не забывайте, что на улице –30, будьте внимательны к себе и своим близким.







15:59





В зоопарке животные тоже утепляют свои жилища. Например, лисы для этого используют сено, которое им приносят сотрудники. А еще рукавички, которые они ловко отбирают у посетителей, тянущих руки к вольеру.





15:33





А каждый парень с усами и бородой в такую погоду немного Дед Мороз.

Фото опубликовано Сергей и Анна Жендаровы (@subarist87) Дек 21 2016 в 11:39 PST









15:27





Бесстрашные сибирячки продолжают выкладывать свои селфи, сделанные на улице.





15:13





Дома новосибирцам морозы не страшны — в отделе стратегических коммуникаций АО «СИБЭКО» сообщили, что горожанам подают тепло от пяти ТЭЦ и более чем 50 котельных.





«При температуре воздуха –30 градусов в сеть подается теплоноситель с диапазоном температуры от 90 до 114 градусов на разных теплоисточниках. Сейчас все температурные режимы соблюдены», — отметили в компании.





15:06





Некоторые новосибирцы не могу вылететь из Сургута, так же как и прилететь туда. В столице Ханты-Мансийского округа сегодня —48 градусов. Как следует из данных онлайн-табло аэропорта, уже на 4 часа задержан вылет рейса ЮТ9826 «Сургут – Новосибирск» и на 3 с лишним часа — прилет рейса ЮТ9823 «Новосибирск – Сургут».





14:45





После прогулки на таком морозе на щеках появляется алый румянец, а ресницы покрываются инеем.

Погуляли)) Наконец-то -35 ✊🏻)))❄️❄️❄️ #мороз #сибирь #зима #новосибирск Фото опубликовано Andrey Dezortsev (@dezortsev14) Дек 21 2016 в 10:45 PST





14:17





Наш фотокорреспондент Александр Ощепков вернулся из Сузунского района, где видел указатель на село Холодное. Название села сегодня вдвойне оправданно — в Сузунском районе днем –27 градусов.









13:58





Жительницы Новосибирска продолжают хвастаться красивыми морозными фотографиями.





13:51





При входе на станцию метро «Золотая Нива» клубится пар. Пассажиры бредут, как ежики в тумане. Входные двери покрылись толстым слоем льда, на них причудливые узоры.





13:36





Зато на дорогах благодаря морозам сегодня заметно свободнее. Сервис Яндекс.Пробки показывает, что город загружен на 7 баллов. Заторы наблюдаются при въезде на Димитровский мост и на ул. Большевистской — здесь машины стоят от развязки на Бугринский мост и до Речного вокзала. Центр города относительно свободен. Да и аварий сегодня меньше. Вчера в это время новосибирцы стояли в 10-балльных пробках.







Ситуация в городе днем 22 декабря







Для сравнения:





Ситуация в городе днем 21 декабря





13:09





Морозная погода заставила жителей Новосибирска массово пересесть на такси. В пресс-службе такси «Максим» отметили, что многие горожане решили отказаться от личного транспорта, спрос на услуги вырос почти в два раза.







«Люди не хотят мерзнуть на улице, поэтому предпочитают заказывать такси, а не ходить пешком или ездить на общественном транспорте. Заказывают такси и автовладельцы, которые берегут свои машины и не выезжают в мороз», — отметили в пресс-службе такси «Максим».







В «Ассоциации таксомоторных предприятий НСО» также говорят, что спрос заметно увеличился примерно на 30 %. В зависимости от спроса увеличивается тариф.





«Если посмотреть сейчас по всем агрегаторам — Gett-такси, Яндекс.Такси, «Лидер» — то там, как правило, включен повышенный коэффициент. Если где-то в одном месте машину закажут 10-15 человек, то цена согласно коэффициенту поднимется вверх, и кто-нибудь задорого, но поедет. Такая тенденция будет до Нового года наблюдаться — несмотря на мороз, еще и новогодние корпоративы впереди», — поделилась председатель ассоциации Ирина Зарипова.







Сегодня утром в Новосибирске число заказов Яндекс.Такси выросло почти в три раза по сравнению с обычными будними днями. По данным Яндекс.Погоды, 30-градусные морозы продержатся в городе до вечера воскресенья, а значит, и спрос на такси сохранится, рассказала НГС.НОВОСТИ региональный представитель Яндекса Ольга Молодан. Кстати, сегодня к сервису Яндекс.Такси в Новосибирске подключено около 7 тыс. машин из 50 таксопарков города, заметила Ольга.







12:45





Тепло одеваются не только люди, но и собаки. Немецкий боксер вышел на утреннюю прогулку в симпатичном синем свитере.

Бабушка Эвея Эмили 😭😅🐳🐳🐳 #немецкийбоксер #боксер#новосибирск#моясобакалучшевсех#моясобака#собака#моягордость#собачьямода #собачьяжизнь #эмма# Фото опубликовано Sveta Andreeva (@sveta_033) Дек 21 2016 в 7:46 PST





12:32





Новосибирцы начали выкладывать морозные селфи. «Сибиряк — не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается», — справедливо замечают горожане.





12:28





В новосибирском МЧС дали несколько советов, как не получить обморожение или переохлаждение. Во-первых, нужно одеваться по погоде. Стоит достать с полок теплые стельки, шерстяные носки, варежки. Обувь должна быть свободной, лучше на толстой подошве.







«Обязательно закрывайте уши и лицо, на этих участках кожа наиболее чувствительна к холоду.





Натягивайте шапку на лоб и закрывайте лицо шарфом так, чтобы оставались открытыми только глаза. Нос — самая холодная часть человеческого тела, поэтому он может быстро замерзнуть и обморозиться.





В сильный холод дышите через нос», - посоветовали в МЧС.





Также не стоит курить, особенно на улице. Если замерзли – выпейте горячий чай или зайдите перекусить. А вот алкоголь только создает иллюзию тепла и приводит к переохлаждению, говорят спасатели.







На остановках надо побольше шевелиться – прыгать и стучать ногами. Можно даже станцевать.



Ездить на большие расстояния не стоит – в дороге в такую погоду может приключиться что угодно.





12:10





В пресс-службе «Толмачёво» сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме.





11:57





Шесть из 35 метеостанций, расположенных на территории региона, сегодня ночью показали температуру около –45 градусов. «В городе тоже произошло резвое понижение температуры. От –6 градусов вчера утром до –31...–32 градусов сегодня. Таким образом, температура упала на 25 градусов», — рассказали синоптики. А всему виной вторжение холодных арктических воздушных масс.





11:48





А на Северном полюсе сегодня и вовсе курорт — днем всего –5 градусов и снежно. Белым медведям и то теплее сейчас, чем новосибирцам.









11:39





Приложение для слежения за погодой AccuWeather показывает, что даже на Южном полюсе сейчас теплее, чем в Новосибирске — там солнечно и –23 градуса.









11:35





Директор Центра управления городским автоэлектротранспортом (ЦУГАЭТ) Александр Руденко рассказал НГС.НОВОСТИ, что утром на линии вышло около 87 % транспорта. Некоторые автобусы сошли из-за технической неисправности, поэтому задержки были, но небольшие. Транспорт не успевает вовремя приезжать на остановки и из-за серьезных пробок, отметили в ЦУГАЭТ.







Муниципальных и частных перевозчиков попросили предупредить водителей не стоять долго на остановках с открытыми дверями, проверить исправность печей в салонах и плотность закрывания дверей. Тем не менее директор ЦУГАУЭТ попросил горожан одеваться по погоде, не оставлять детей без присмотра, а пенсионеров — переждать морозы дома.







«Водителей и кондукторов под роспись проинструктировали в части действий в отношении детей. Если у ребенка разрядился телефон — пусть обратится к кондуктору или водителю. Пожилым людям не надо без надобности выходить, чтобы не допустить всплеска ДТП — на улицах скользко. Лучше переждать морозы на три дня», — сказал Александр Руденко.





11:34





Воспитанникам детских садов и школьникам сегодня можно пропустить занятия. В письме минобрнауки НСО «О режиме работы образовательных учреждений в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха» сказано, что при температуре –25 градусов дома могут оставаться детсадовцы и младшеклассники. Если термометр опускается ниже 30 градусов, в школу могут не ходить учащиеся среднего звена. Для старшеклассников критическая температура начинается с –35 градусов.







Сегодня в 8:50 электронный термометр в центре города показывал –30 градусов. Корреспондент НГС.НОВОСТИ обзвонил несколько детских садов в разных частях города и выяснил, что дети не пропускают занятия, несмотря на холод.







«У нас утренники, поэтому приходит большинство», — пояснили в детском саду «Василек» на ул. Мира. «На машинах в основном привозят. Особого спада явки пока нет», — сообщили на вахте детского сада «Аленка» на ул. Тюленина. В детском саду «Елочка» на ул. Титова сказали, что дети «все как штык», потому что родителей от работы в морозы никто не освобождал.







10:42





На графике видно, что меньше чем за сутки температура в городе опустилась на 25 градусов — еще вчера столбик термометра показывал всего –4 градуса, а сейчас уже –29 градусов.









10:39





На одном из выходов с железнодорожной станции Сеятель сломался терминал, продающий электронные билеты. Жителям Академгородка, которые собирались приехать на работу на электричке, работница железной дороги объясняла: «А чего вы хотели? Терминал замерз». Пассажиры были вынуждены идти к зданию вокзала и покупать билеты в кассе.