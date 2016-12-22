​Депутаты приняли бюджет Новосибирска с острым дефицитом

Депутаты приняли бюджет Новосибирска с острым дефицитом

Вчера, 21 декабря, депутаты Новосибирска приняли бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.


Бюджет приняла сессия горсовета во втором чтении.


«Основные характеристики бюджета 2017 года: доходная часть составит 36,1 млрд руб., расходная — 36,9 млрд руб., дефицит — 789 млн руб.», — передает пресс-центр мэрии.


Представляя проект бюджета на рассмотрение депутатскому корпусу, мэр Анатолий Локоть подчеркивал, что 


бюджет в следующем году сохранит свою социальную направленность, но в ближайшие три года будет острый дефицит.


«Уменьшение собственных доходов, сокращение целевых поступлений из областного бюджета приводит к невозможности без поддержки вышестоящих бюджетов развивать город Новосибирск — продолжать строительство социальных объектов, объектов транспортной инфраструктуры, вести плановую работу по другим направлениям», — отметил Локоть.


Из 36,9 млрд руб. расходов городского бюджета 73 % — это защищенные статьи, они должны быть целевыми, например зарплата бюджетникам, налоги, коммунальные платежи, социальные выплаты гражданам.


Капитальные вложения за счет собственных средств бюджета города на 2017 год составляют 915 млн руб., с учетом межбюджетных трансфертов — около 1, 2 млрд руб. «Эти деньги будут направлены в первую очередь на строительство школ. В частности, продолжится возведение школ в микрорайоне "Чистая Слобода" и на Ключ-Камышенском плато, пристройки к школе № 82 в Дзержинском районе, а также строительство коррекционной школы-интерната № 37 для глухих и слабослышащих детей в Железнодорожном районе», — сообщает пресс-центр мэрии.


Кроме того, запланировано переселение из аварийных домов, строительство автодорог, реконструкции и модернизации объектов тепло-, водо-, электроснабжения.


Власти также продолжат вкладывать деньги в такие программы, как «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015–2017 годы, «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016–2020 годы, «Социальная поддержка населения Новосибирска» на 2017–2020 годы.

Елена Громкова
Фото pixabay.com

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