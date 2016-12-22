​Самая длинная утренняя пробка за неделю собралась на Богдана Хмельницкого

Пробки на дорогах Новосибирска утром 22 декабря составили 8 баллов.







«В Новосибирске наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. ул. Богдана Хмельницкого, ул. Новая Заря, от ул. Тайгинской до ул. Богдана Хмельницкого. Длина пробки — 3,5 км», — сообщил сервис Яндекс.Пробки примерно в 7:30 утра.











Начавшиеся ночью морозы повлияли на уровень пробок — вчера в это же время, около 8:20, загруженность дорог была 9-10 баллов. Кроме того, 10-балльные пробки вернулись в город уже после часа дня.





Тем не менее, обстановка на дорогах достаточно напряженная.







Например, «неожиданно плотное движение сейчас на Кошурникова – Гоголя. Загруженность магистрали из центра — 6 баллов, что на 3 балла выше обычного», сообщает Яндекс.











Также на карте заметно, что на правом берегу случилось значительное количество ДТП, а скорость по Октябрьскому мосту на правый берег составляет только 10–15 км/ч. Кроме того, традиционная пробка собралась на Большевистской между Бугринским и Октябрьским мостами.









