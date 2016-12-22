Ведущий «Магаззино» нашел протухшую рыбу в «Бахетле» и мясо с волосами на рынке

​Вечером 21 декабря телеканал «Пятница» показал второй выпуск программы «Магаззино», снятый этой осенью в Новосибирске.





На этот раз в выпуск передачи попали супермаркеты «Бахетле», «Быстроном», «Мегас», Октябрьский продовольственный рынок и ТЦ «Хилокский».







«Бахетле»







Перед тем как наведаться в супермаркет «Бахетле» на ул. Кирова, ведущий программы Александр Молочко отправил туда тайных покупателей. Они заметили суету работников супермаркета. Авторы программы связали ее с известием о приезде команды «Магаззино» в Новосибирск и предположили, что у «Бахетле» «есть повод бояться проверки».







Позже эти догадки частично подтвердились. Например, в передаче показали, что работники супермаркета нарушают правила маркировки некоторых продуктов и хранят выпечку чересчур близко к полу.





Также ведущий программы обнаружил повышенный уровень нитратов в киви и нашел на витрине протухшую рыбу, у которой мясо отстает от костей. При этом один из работников супермаркета попытался убедить ведущего, что это такой сорт рыбы.







Кроме того, съемочная группа не смогла попасть в кулинарный цех, чтобы посмотреть, как работники «Бахетле» готовят салаты. Сотрудники супермаркета пояснили, что они «ограничены договором франчайзинга» и не могут пустить посторонних в производственный цех, потому что это нарушит права правообладателя. Засекреченность производства смутила Александра Молочко, поэтому он не рекомендовал покупателям «Бахетле».







Также ведущий «Магаззино» устроил эксперимент, чтобы доказать, что еда из «Бахетле» ничем не отличается от еды из любого другого новосибирского супермаркета. Покупатели сравнили вкус и товарный вид 5 продуктов, но сразу отличили готовые салаты, колбасу и мясо из «Бахетле».





«Ни для кого не секрет, что данный телеканал является развлекательным, все передачи на нем — шоу. Мы не признаем нарушения, выявленные Молочко, так как он — не уполномоченное лицо, некомпетентный специалист, шоумен.





Для нас главное — мнение и выбор наших потребителей. Мы признаем проверки государственных органов, которые проверяют нас регулярно. Это Роспотребнадзор, Россельхознадзор, федеральная и районная ветеринарная служба, Росстандарт, прокуратура, пожарная инспекция», — заявила НГС.НОВОСТИ руководитель отдела маркетинга сети супермаркетов «Бахетле» в Новосибирске Елена Перегонцева.







«Быстроном» и «Мегас»







Во время проверки «Быстронома» на ул. Немировича-Данченко Александр Молочко отметил чистоту в супермаркете, но сделал его сотрудникам замечания за колбасу без маркировки и просроченные продукты в производственном цехе. Кроме того, в программе показали лежащие на открытой витрине пиццу и булочки, на которые, по мнению столичных гостей, могут попасть пыль и вирусы. Ведущий дал супермаркету время на исправление недочетов, пообещав заехать как-нибудь позже.





Съемочная группа телепрограммы вернулась в «Быстроном» через 2 дня. К этому времени сотрудники супермаркета уже частично исправили недочеты. Поэтому Александр Молочко порекомендовал «Быстроном» покупателям.





Но добавил, что тем сотрудникам супермаркета, которые надписывают упаковки с пиццей, стоит обратить внимание на орфографические ошибки в слове «пипирони».





Наклейку от передачи «Магаззино» получил и супермаркет «Мегас» на Красном проспекте, 2/1. Единственным недостатком, который обнаружил там Александр Молочко, была грязь на вентиляторе холодильника.







Октябрьский и Хилокский рынки







Проверить Октябрьский продовольственный рынок съемочная группа «Магаззино» решила из-за того, что его покупатели, по словам Александра Молочко, жаловались на антисанитарию и стаи птиц над продуктами. Еще до ведущего «Пятницы» на Октябрьский рынок наведались тайные покупатели, которые выяснили, что продавцы колбасы и мяса не выдают ни кассовые, ни товарные чеки. Продавец колбасы пояснила, что у нее вообще нет кассы. А продавец мяса сначала пообещала чек, но когда выяснила, что покупателям нужен лишь небольшой кусок мяса, заявила: «Не смешите, я даже бегать не буду».







Позже Александр Молочко нашел на этом рынке еще несколько нарушений.





Например, в передаче показали прилипшие к свежему мясу волосы, выложенные на открытой витрине копчености, а тестер показал повышенный уровень нитратов в винограде.





Кроме того, на видеозапись попали залетевшие в здание воробьи и голуби и проползающий таракан.





Продавцы фруктов с еще одного — Хилокского — рынка не смогли предъявить ведущему «Магаззино» ни документов на товар, ни разрешения на торговлю, ни даже своих медицинских книжек. После этого Александр Молочко посетил стихийный и, по его сведениям, нелегальный рынок рядом с ТЦ «Хилокский». В передаче показали, что блюда восточной кухни там готовят в антисанитарных условиях.





В итоге ни один из проверенных рынков наклейку от «Магаззино» не получил.







Первый новосибирский выпуск программы «Магаззино» вышел в эфир 2 ноября. Тогда ведущий порекомендовал покупателям магазин «Горожанка» на ул. Шевченко.