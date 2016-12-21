​Хоккей: слабый матч «Сибири» скрасила драка в самом начале

Сегодня, 21 декабря, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла минскому «Динамо» со счетом 1:3 (1:0, 0:3, 0:0).


Хоккей: слабый матч «Сибири» скрасила драка в самом начале (видео)


Начало игры оказалось успешным для хозяев, они открыли счет через 26 секунд после начала игры.


«Первая же атака "Сибири" завершается взятием ворот! Максим Шалунов с центра сместился в правый круг вбрасывания и с кистей отправил шайбу точно в девятку!» — говорится в онлайн-трансляции на сайте новосибирской команды.


Первый период отличился грубой игрой — игроки обеих команд по два раза получали удаления за грубость, а в середине этого игрового отрезка произошла драка между Виталием Меньшиковым и Робом Клинкмахером.



Для «Динамо» ключевой стала середина матча, когда за 3,5 минуты гости забросили хозяевам три шайбы.


После третьей пропущенной шайбы у «Сибири» поменяли вратаря, место Алексея Красикова занял Дэнни Тэйлор. После этого счет уже не изменился.


Хоккей: слабый матч «Сибири» скрасила драка в самом начале (видео)


Предыдущий раз команды встречались в сентябре, тогда игра также завершилась в пользу «Динамо».


Новосибирская команда располагается на 11-й строчке турнирной таблицы восточной конференции лиги. Следующую игру «Сибирь» проведет 23 декабря дома против «Йокерита» из Хельсинки.


Хоккей: слабый матч «Сибири» скрасила драка в самом начале (видео)



Елена Громкова
Фото Никиты Ростова
Видео video.khl.ru

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