​Звонки о бомбах от Шакала, 10 баллов в обед и другие главные новости

Дайджест главных событий 21 декабря по версии НГС.







• В Новосибирске за час «заминировали» сразу 4 здания, включая гипермаркет и бизнес-центр. Звонил о заложенных бомбах некий «Шакал». К счастью, взрывов не произошло. НГС проследил за ситуацией в режиме онлайн.







• На дорогах города сегодня происходило что-то невообразимое: 10-балльные пробки образовались уже в 13:40. Вечером в метро образовались свои собственные заторы из желающих добраться до дома без пробок.







• Жаркие споры читателей НГС вызвала история семьи с 10 детьми, которая сбежала от сексуального просвещения в школах в Кыштовку из Германии. Отец семейства рассказал НГС, почему он так поступил и как сам намерен объяснять детям, откуда они взялись.







• Врачи «скорой» ищут водителя, который помог им на трассе после ДТП. Проезжавший мимо мужчина на «Субару» увидел, как карета неотложки перевернулась в кювете, и довез докторов вместе с пациентом до больницы.