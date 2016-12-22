​В Новосибирске открыли комплекс для мини-футбола с раздевалками в контейнерах

На ул. Большевистской открылся спортивный центр для любительских матчей по мини-футболу.











Как рассказал учредитель спортивного центра Sportbox Александр Комаров, комплекс отстроили практически «с нуля» в заброшенном складе на ул. Большевистская, 125. Его общая площадь — 1,1 тыс. кв. м, высота потолка — 12 м, парковка перед зданием рассчитана примерно на 40 автомобилей. На территории расположено 2 мини-футбольных поля размерами 16x28 м, 4 отдельные раздевалки с душевыми и санузлами и сауна, организованные в грузовых контейнерах, а также смотровая площадка.











«Каждый контейнер получился как бокс, так и возникло словосочетание Sportbox», — пояснил Комаров название центра.







Каждый бокс оформлен в стиле одного из футбольных клубов, все они эргономично распланированы и оснащены теплыми полами.







«Нам чрезвычайно повезло, что сервис в этой области практически нулевой, а другие площадки относятся к футболистам как к спартанцам: вот вам поле, вот здесь вы можете раздеться, а вот мы, такие клиентские ребята, даже подумали о душе, — и все!» — говорит Александр Комаров.











Sportbox направлен в первую очередь на любительские команды по мини-футболу, площадку можно арендовать по цене от 1,9 тыс. до 2,7 тыс. руб. в час в зависимости от дня недели и времени.







20 декабря прошло техническое открытие центра и проведена первая игра по мини-футболу. В планах организаторов также привлечь крупного оператора, на базе которого может быть сформирована футбольная школа.











Сейчас в Новосибирске работает несколько спорткомплексов с площадками для мини-футбола, среди них Soccer Arena на ул. Писарева, спорткомплекс «Олимпийский» на Дачном шоссе и спортивный центр «Кобра» на ул. Фрунзе.







Ранее в этом году в Калининском районе открылся региональный спортивный центр по фехтованию, зал в котором также оборудован для тренировок по мини-футболу.